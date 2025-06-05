港大研究揭肝癌內脂肪「重編細胞」 阻一線治療

確定潛在標靶 改善抗藥

多數肝癌患者確診時已屆晚期，而且目前治療方法對晚期肝癌成效不彰。近年新興的免疫檢查點阻斷（ICB）療法成為晚期肝細胞癌患者的第一線治療方案，惟只對約三成肝癌患者有效；即使臨牀反應良好，患者平均存活期通常不會延長超過一年。

代謝障礙肝癌港發病率趨升

MASH-HCC患者大多對ICB治療反應不理想，原因未明。患者肝臟和腫瘤通常累積大量脂肪，缺乏運動或高脂飲食等不良生活習慣會加重有害脂肪的異常累積，隨着肥胖或糖尿病發病率在港逐年增加，MASH-HCC發病率也呈升勢。

研究團隊發現，腫瘤內的脂肪與微環境中的其他因素會產生協同作用，對免疫細胞重新編程，導致它們分化為對患者有害的細胞。而MASH-HCC患者與同樣有脂肪肝腫瘤的小鼠模型，體內會產生獨特的中性粒細胞群，相關免疫細胞能分泌一種有助腫瘤生長的因子，助腫瘤細胞逃避其他免疫細胞攻擊，進而增強腫瘤對ICB療法抗藥性。

團隊嘗試直接清除腫瘤小鼠中的中性粒細胞群或阻礙其發育，結果發現此舉有效使腫瘤小鼠重新對ICB療法產生反應，研究結果已在Journal of Experimental Medicine發表。港大醫學院生物醫學學院助理教授寧珖聖表示，希望研究帶出健康飲食和生活方式對保護肝臟的重要，研究結果亦有助改進聯合免疫治療策略，為改善MASH-HCC患者的治療預後奠定了基礎。