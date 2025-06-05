嘉禾MegaBox下周結業 周日盲盒場謝幕 影藝戲院下月接棒 商場：設備將升級

嘉禾院線昨於facebook宣布即將結業，感謝影迷。大批影迷留言不捨，有影迷稱「每次一家人都係去呢度睇戲，唉呀，真係好唔捨得呀」。隨着嘉禾院線多間戲院結業，不少影迷留言擔憂或全線結業。

嘉禾院線稱，購買嘉禾MegaBox尾場經典盲盒場及尾場IMAX的影迷，可獲嘉禾MegaBox紀念卡一張，當日小食部指定套餐40元及指定商品40元起優惠。下周一至本月30日，凡持任何日子的嘉禾MegaBox戲票，到任何嘉禾戲院小食部消費滿65元即減10元。

MegaBox晚上發出新聞稿表示，CineArt影藝戲院將進駐並於7月開幕，影院設計及設備將進一步升級，營造更舒適觀影空間。

今年第六間結業戲院

據香港戲院商會網站，嘉禾MegaBox於2021年7月15日開業，7個銀幕共852個座位，其中7號院設271個座位。嘉禾MegaBox網站昨午顯示，最後營業日暫只有7號院下午3時上映IMAX版的《罪人們》。盲盒場售票詳情未公布。

嘉禾院線結業潮於前年掀起。嘉禾粉嶺前年11月結業，去年4月及12月嘉禾啟德及嘉禾V Walk分別結業及暫時停業，今年4月及6月嘉禾黃埔及海運戲院結業。若計及其他院線，今年有北角新光、旺角新寶、嘉禾黃埔、MCL康怡及海運戲院結業，嘉禾MegaBox是第六間。