修正「玩完論」 羅奇：京管港看法沒變 見恒指回升重新思考 「港作為中國一部分是優勢」

明報記者 林勵

彭博日前刊出題為「羅奇現在說太早宣告香港玩完」的羅奇訪問，他在訪問說，當時未料中美衝突令香港受惠，認為香港或正經歷一場復蘇。羅奇接受本報訪問說，一直留意香港市場，市場也是分析香港最重要的因素，「在香港，市場就是一切」，恒指回升後，他認為要挑戰自己，重新審視分析框架。

「放售美國」成風可惠港

他表示，中美關係轉差下，中國及其他亞洲公司有意在港集資，國際投資者掀起「放售美國」（sell America）之風，均可能令香港受惠。

羅奇不願比較香港、倫敦或迪拜等地，形容世界可容下多個主要金融中心，香港優勢是中國一部分。他說，中國經濟儘管面對困難，仍有龐大集資需要，「香港仍是首選」，倫敦及迪拜均沒此優勢。

料京不放鬆管治 長和港口即一例

彭博訪問的標題令他收到大量查詢，他強調自己的分析框架有另外兩個根本因素，就是香港的管治及內地經濟放緩仍然不變，這甚至令香港與內地經濟更緊密。他說，即使香港擔當對外窗口角色，但不認為北京會因此放鬆對港管治，北京處理長和出售港口就是一例。

被問及香港到底是「完」、「未完」還是未知，羅奇說香港過去的身分認同（old sense of itself）已成過去，目前在以中國為中心的框架運作，「昔日以一國兩制下扮演特殊角色的城市，日後走向一國一制的框架」。

近期美元走弱，羅奇說國際投資者重新思考美國市場及美元資產走向，意味香港及其他市場吸引力增加，但認為趨勢不影響香港聯繫匯率制度，「當美元走弱，港元亦然，明顯有助推動香港競爭力」。他說，過去一段長時間，金管局均能消除任何對維持聯繫匯率的關注，認為美元走勢對聯匯本身無任何影響。

至於美國總統特朗普首個任期曾傳出考慮限制香港兌換美元，羅奇說美國無可能令港元和美元脫鈎，「這是貨幣管理過程，仍然手握在金管局手中」。