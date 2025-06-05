李小龍替身遭點火焚身 稱玩慣火保命

被告孫崗旦（案發時67歲）被控一項企圖謀殺及一項有意圖而縱火罪，涉於2021年12月20日在將軍澳馬游塘村某寮屋企圖謀殺陳一燕，以及縱火燒毁該寮屋，意圖損壞財產及意圖危害陳一燕生命。

形容與被告關係普通

睡覺時對方潑液焚屋

陳一燕昨日出庭供稱，自己在香港出生，小學教育程度，年幼時居於調景嶺並結識被告，會稱呼對方「長毛」；自己喜歡收藏以往拍戲的紀錄，曾居於內地，搬回香港後居於馬游塘。陳說，被告某天在一則通話告知該處有兩間寮屋無人住，他遂搬入與被告做室友，他形容兩人關係普通、甚少談話，「佢過佢嘅日子，我過我嘅生活」。

陳續稱，案發當日晚上他睡覺時，被告突然朝他淋潑類似電油的液體，隨即點着噴火器，令他全身着火；他連忙用盛給狗的水淋火，與此同時被告再向屋內其他物品淋電油。陳離開寮屋尋找水源，方將自己身上的火完全救熄，並叫圍觀的人報警和召救護車。

陳自言1983年拍戲時玩火破世界紀錄，至今無人能破，亦曾在一場戲以特技員身分扮演和尚在火中打坐，認為自己是因對火有認識才能保命。審訊今續。

【案件編號：HCCC 30/23】