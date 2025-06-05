涉訛稱引爆中央駐港機構炸彈 男子被控4罪還押

被告張可佳（ZHANG Kejia，35歲，報稱自僱人士）持香港身分證，以廣東話應訊。控罪指稱，被告今年5月10日向警方公眾電郵的操作人員傳達他明知或相信是虛假的消息，意圖誘使警方相信一個中央駐港機構或其附近放有炸彈或放有會爆炸或着火的物品、物體或物件。

控罪另指，被告今年5月13日三度向警察通訊員傳達他明知或相信是虛假的消息，意圖誘使警方相信在啟德主場館放有炸彈或放有會爆炸或着火的物品、物體或物件。

控方申押後 查網上言論

控方申請把案件押後，以檢視被告的5部手機、1部電腦、汽車錄影系統有否控罪相關資料，以及調查其社交媒體言論是否涉及其他控罪。另外，控方反對被告保釋候訊，辯方則有保釋申請。

梁官聽罷陳辭後，把案件押後至7月29日在西九龍裁判法院再訊，下令被告還押。被告保留8日保釋覆核權利，將於下周四（12日）作保釋覆核。

【案件編號：KTCC 1041/25】