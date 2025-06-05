海泰號豁免限速 海事主任：審批不考慮破艙穩性

李建邦為第41名作供的海事處證人，2012年任職海事處高級海事主任，職責包括確保航道暢通無阻及審視船舶有否超速及持有牌照等。昨在死因研訊主任李希哲詢問下，李建邦供稱，海事處可因應乘客需要而豁免船隻限速，惟有關船的裝配、例如雷達必須符合要求，又稱即使獲豁免限速，船也要遵守《碰撞規例》。

稱當時負責執法 非審批豁免

代表家屬的大律師李峰琦關注，海事處審豁免限速申請時，會否考慮船隻能否承受較高破艙穩性？李建邦稱以他所知「冇考慮」，並稱在涉案時段，審批限速豁免非由他所屬組別負責，「我哋係負責執法……呢度我幫唔到你，唔好意思」。李峰琦再問，處方審批豁免限速申請時，會否考慮在同一航線獲豁免限速的船隻數量；李建邦說「手頭冇咁嘅資料」。

另外，代表海事處的大律師羅蔚山向李建邦提出，海泰號最高航速不能達到35節。李建邦說，「我唔係好大印象」，但相信該船最高航速不能達到35節。聆訊今續，由其他海事處職員作供。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）