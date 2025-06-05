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港聞

港聞二

海泰號豁免限速 海事主任：審批不考慮破艙穩性

【明報專訊】2012年南丫海難造成39人死亡，死因研訊昨日踏入第22日。與「南丫四號」相撞的「海泰號」獲海事處豁免限速，航速最高可達35節；家屬方昨日關注，海事處審批限速申請時會否考慮船隻破艙穩性？時任海事處海港巡邏組高級海事主任李建邦表示不會。李另補充，當時他的所屬組別負責執法，而非審批航速豁免。

李建邦為第41名作供的海事處證人，2012年任職海事處高級海事主任，職責包括確保航道暢通無阻及審視船舶有否超速及持有牌照等。昨在死因研訊主任李希哲詢問下，李建邦供稱，海事處可因應乘客需要而豁免船隻限速，惟有關船的裝配、例如雷達必須符合要求，又稱即使獲豁免限速，船也要遵守《碰撞規例》。

稱當時負責執法 非審批豁免

代表家屬的大律師李峰琦關注，海事處審豁免限速申請時，會否考慮船隻能否承受較高破艙穩性？李建邦稱以他所知「冇考慮」，並稱在涉案時段，審批限速豁免非由他所屬組別負責，「我哋係負責執法……呢度我幫唔到你，唔好意思」。李峰琦再問，處方審批豁免限速申請時，會否考慮在同一航線獲豁免限速的船隻數量；李建邦說「手頭冇咁嘅資料」。

另外，代表海事處的大律師羅蔚山向李建邦提出，海泰號最高航速不能達到35節。李建邦說，「我唔係好大印象」，但相信該船最高航速不能達到35節。聆訊今續，由其他海事處職員作供。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）

相關字詞﹕海事處 死因研訊 南丫海難

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