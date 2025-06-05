誕子被裁「普通法下父母」 女同志提覆核

申請人K現年4歲，由監護人R代表行事，K由資深大律師祁志代表，R由大律師馬亞山代表。資深大律師黃繼明代表律政司長，女同志B則由大律師譚俊宜代表。

出世紙未列供卵事主「父母」

根據案情，女同志B及R在南非以R的卵子「互惠體外受精（Reciprocal in vitro fertilization，RIVF）」，形成胚胎後植入B的子宮，2021年B在港誕下K。B及R一同登記為K的「父母」，惟出世紙只列B「母親」，兩人要求法庭宣告R亦是K的「父母（parent）」。

大狀：可稱父母惟無相應權利

對於律政司一方稱裁決沒為申請人帶來不利影響，祁志陳辭稱本港現時無其他替代途徑讓R獲認可為K的合法父母，即使法庭宣告R為「普通法下的父母」，可向別人自稱為K的父母，R仍然沒有伴隨的權利，亦無官方文件證明。祁志主張，B、R及K有權組成家庭，並引述《香港人權法案條例》第19（1）條指出，家庭作為社會的基本單位應受保護，不應受性傾向影響。

祁志又提到，雖然上述《條例》第19（2）條指出，達適婚年齡的男女結婚和成家立室的權利應予確認，惟本案爭議並非同性結婚權，應與19（1）條分開審視。

祁志續稱，B和R的伴侶關係在其他國家被確立，二人與K有基因關連（genetic connection）、有意撫養K，亦會向他提供情緒支援，與法律下享有監護權的定義有別。祁志重申，K不應因「父母」是同性伴侶以及他是「互惠體外受精」誕生的身分遭受歧視。聆訊今續。

【案件編號：HCAL 2063/23】