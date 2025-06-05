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港聞

港聞二

的士司機疑遭箍頸亡 女：父遭警打 事主被捕入院 家屬質疑警無告知醫護頸傷

【明報專訊】一名當值警員2012年處理的士司機與乘客糾紛個案時，疑向司機箍頸，司機癱瘓臥牀近一個月不治。死因庭昨日就司機死亡展開研訊，事主女兒作供時稱家屬有多項投訴，包括事主曾稱遭警棍毆打，身上有多道傷勢，質疑警員林偉榮為把事主帶上警車而向事主箍頸、林沒將事主頸部傷勢告訴醫護，以及被告受警方看管時家屬未能聯絡他，警方亦沒及時通知家屬。

事主陳輝旺（終年65歲）2012年12月12日在伊利沙伯醫院死亡。研訊設陪審團；事主家屬、警方、消防處、警員林偉榮及馬振康、警長羅偉民、醫管局被列有利害關係方。3名警察均有法律代表，其中林偉榮延聘資深大律師郭棟明。

官語陪審：政府有責交代

甫開庭，死因裁判官向陪審團簡介，當年事主被捕後入院，處於警方保釋，政府應向事主親屬交代，亦有責任向市民交代，陪審團身為市民一分子，正好聆聽政府就事主死亡的解釋。

事主女兒陳盈康供稱父親為夜更的士司機，夜出早歸。當年11月12日，事主上班後杳無音信，翌日透過樓下保安接獲醫院通知才得悉事主癱瘓留醫。她與家人先後奔赴醫院及警署以了解事主傷勢及為何受傷，院方告知事主需做手術將支架鑲入頭部護頸椎；警察僅稱事主被捕及日後需到警署報到。

稱保安通知方悉事主留醫

陳盈康續說，當晚父親接受手術後終能與家人見面，父親稱事發時有客不付車資，又用假鈔；有親戚問「邊個打你？」，父親稱「警察打到咁」。父親留醫初期尚能清醒對答，他要求陳向投訴警察課申訴，稱警察打他；後來父親狀况轉差，12月12日不治（見表）。

陳表示，家屬冀就警員箍頸、警員沒將事主傷勢告訴醫護、事主被警棍毆打，以及警方未能及時通知家屬等投訴。在警長羅偉民的代表律師提問下，陳稱事主留醫時，有精神科醫生懷疑事主有譫妄症。

涉事乘客指事主粗暴抗警

涉事日籍乘客齊藤貴裕在傳譯員協助下供稱，他自1997年來港從商，2012年11月11日事發當晚，他與妻子從香港麗思卡爾頓酒店離開，乘搭事主所駕的士往港島大坑道寓所。他沒言明想用哪條隧道，事主在無詢問下便逕自駛往西隧，他要求停車不果，當的士抵達西隧九龍收費亭前，齊藤下車，惟見妻子尚在車廂內，但被告已將門鎖上。齊藤稱當時覺得事主想把妻子當人質，遂上前與事主理論；事主下車後與他爭執，兩人被石級絆倒後雙雙落地，事主再揮拳打他右眼，事後有隧道職員介入處理，警察到場後分開兩人。齊藤稱沒向警察投訴他被打，並看見事主粗暴抗拒警察將其帶上警車。在家屬一方代表律師提問下，齊藤同意他沒付車資便離開車廂的行為不正確。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 477/13】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕陳輝旺 警暴 的士司機 死因研訊

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