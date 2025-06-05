皇后山食水化驗料周內出爐 甯漢豪：居民稱好轉

料源自內部水管 難料黑點何時全消

房委會昨在facebook稱，房屋署已參考水務署技術建議，即時在皇后山邨總水表房入水口額外加裝4個過濾格及加設過濾網，亦在皇后山邨和山麗苑現有9個過濾格額外加裝過濾網，密度均可阻隔直徑0.1毫米或以上雜質。

甯漢豪形容，食水出現黑點情况不尋常，理解市民或憂慮，強調水務署已第一時間監測水質，並持續抽樣本化驗，確保符合食水安全標準。至於為何至今仍未找出源頭，甯說溯源工作要認真、科學，不可只求快；她初步相信黑色雜質源自皇后山範圍內部水管，房署檢查後暫不見異樣，認為現仍有未知數，要待檢測有結果後逐步追查及推斷，當局將再交代。

另外，屯門近日接連爆水管，影響區內鹹水及淡水供應。甯漢豪說，部分老舊水管處於交通繁忙要道，維修更換工程動輒以月計，社會要先討論如何解決引伸的交通問題。她已要求水務署就未來數年的水管更換計劃提交建議，並一併考慮交通情况，另亦要檢視如何加快安裝水管傳感器，當局擬下月到立法會發展事務委員會交代相關工作安排。