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皇后山食水化驗料周內出爐 甯漢豪：居民稱好轉

【明報專訊】粉嶺皇后山邨上周五起有住戶反映食水出現黑色雜質，毗鄰居屋山麗苑亦有同樣情况。發展局長甯漢豪昨於立法會回應稱，連日清洗喉管和水缸並在內部供水管加裝濾網後，居民及區議員均反映情况逐步好轉，惟仍難估計黑點何時完全消失，會繼續清洗工作及持續化驗食水。她又稱，政府化驗所正檢測有關黑色雜質，料本周內有結果，水務署會加緊追查雜質源頭，冀避免事件再現。

料源自內部水管 難料黑點何時全消

房委會昨在facebook稱，房屋署已參考水務署技術建議，即時在皇后山邨總水表房入水口額外加裝4個過濾格及加設過濾網，亦在皇后山邨和山麗苑現有9個過濾格額外加裝過濾網，密度均可阻隔直徑0.1毫米或以上雜質。

甯漢豪形容，食水出現黑點情况不尋常，理解市民或憂慮，強調水務署已第一時間監測水質，並持續抽樣本化驗，確保符合食水安全標準。至於為何至今仍未找出源頭，甯說溯源工作要認真、科學，不可只求快；她初步相信黑色雜質源自皇后山範圍內部水管，房署檢查後暫不見異樣，認為現仍有未知數，要待檢測有結果後逐步追查及推斷，當局將再交代。

另外，屯門近日接連爆水管，影響區內鹹水及淡水供應。甯漢豪說，部分老舊水管處於交通繁忙要道，維修更換工程動輒以月計，社會要先討論如何解決引伸的交通問題。她已要求水務署就未來數年的水管更換計劃提交建議，並一併考慮交通情况，另亦要檢視如何加快安裝水管傳感器，當局擬下月到立法會發展事務委員會交代相關工作安排。

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