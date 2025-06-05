校長稱兩地課程差異 有內地生中英未達標

教局：派學位沒區分是否新來港

教育局昨回覆，所有合資格兒童都可獲派小一學位，沒區分兒童是否新來港。多間小學昨亦稱，收生時沒劃分學生來源地。其中佛教林金殿紀念小學校長吳永雄表示，取錄標準主要視乎家長選校策略，其次是學生意願，學校面試時會了解學生的家庭關係、對學校看法等，認為學生「未來6年讀得開唔開心先係重點」，亦不會收取學生履歷，「都係家長做，做得幾靚（與學生本身）都無關係」。

吳建議家長以放鬆心態「隨緣」應對派位，勿先入為主否定原本獲派學校的質素，尤其近年學校之間收生競爭大，學校「生存到這刻都唔容易」。

津小議會：最重要收生標準一致 公平競爭

津小議會主席、聖博德學校校長張作芳認為小一叩門位有限，競爭中難免「有人失望」，作為學校最重要收生標準一視同仁，「只要標準一致，大家咪公平競爭」。

另外，直資小學可自行收生，當中福建中學附屬學校校長徐區懿華則表示，該校收生標準高，獲取錄高才子女即使英文水平較校內本地生遜色，仍符合學校期望，未有明顯差別。被問到高才通會否加劇本地學位競爭，她認為家長毋須過分擔心，競爭不是「在入學上，而是人生上」，終究要面對。