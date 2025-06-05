小一派位揭盅 校長籲勿收太多候補生保平衡 有小學已接逾百叩門 家長擬試10校

教育局上周五公布，今年度19,489個學童參與升讀官津小學的小一「統一派位」，按年多約1.5%；79.7%獲派首3志願，按年跌4個百分點。

校長：近年學齡人口跌 選校更進取

黃埔宣道小學上月26日起在網上接受小一候補位申請，下周二截止。校長李德衡昨向本報說，截至昨日已獲逾百份申請，與去年同期相若。他稱校方會考慮家長誠意，舉例曾否在自行分配學位階段、統一派位申請該校，可避免一些漁翁撒網叩門的家長在子女獲取錄後又安排轉校，強調校方亦考慮學生面試表現。

葵涌區小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學校長吳永雄表示，該校叩門申請較去年升約一成，稱近年出生率及學齡人口下降，家長認為獲心儀學校取錄機會增加，選校時更進取。該校約有5個「叩門位」，但未必會全部填補，因希望「維持區內生態」，不願取錄過多學生令其他學校收生不足。他續稱，昨已呼籲同區其他學校勿收錄過多叩門學生，以免區內學生數量失衡，「學生足夠就好，唔好收到盡」。

多校稱申請與往年相若

津貼小學議會主席張作芳表示，昨日曾向部分學校了解家長叩門踴躍程度，普遍學校未有太大變化。本身為聖博德學校校長的她表示，昨共收到約20份叩門申請，與往年相若。

本報昨早到油蔴地天主教小學觀察，該校上午時段接獲33份叩門申請。校長余佩琴估計，個別學生流失後今年約有八九個候補位，過往叩門階段平均收200份申請，料今年申請量及競爭相若。她建議家長最多到3間學校叩門，以免子女奔波及費神面試。

家長：直資校面試 近全場講普通話

居於青衣的邱女士昨稱，女兒去年11月自行分配學位階段已獲派區內心儀學校，為盼「更上一層樓」，打算到8至10間學校叩門，她早前亦已為女兒報讀8間直資學校。有不願具名青衣家長昨說，因兒子派到第十志願，計劃到三四間學校叩門。

昨有不少本地家長憂人才計劃加劇叩門競爭。翁太兒子獲派第二志願，擬到5間學校叩門。她提及早前到直資學校面試，幾乎全部家長講普通話，認為內地生多為獨生子女，家長會全力投放資源栽培。她每月花約1萬元安排兒子報讀中英數補習班及各類課外活動，對叩門有信心。另有經高才通來港深圳家長昨向傳媒表示，兒子獲派第四志願，昨亦參與叩門。

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