曾就盜竊案尋鄺港智 警無搜查令被拒入屋

現已退休的警長李子賢昨在庭上供稱，他於2017年3月10日駐守黃大仙警區重案組第二隊，當日與另外3名警員到將軍澳尚德邨某單位尋找當時被追緝的鄺港智，被告李瑞香應門，並說「（鄺）唔喺度住好耐，搵佢唔到」。李子賢稱，有同事表明鄺被通緝，要求入屋尋找他，但李瑞香稱不方便。

同行警員吳文海庭上補充，李瑞香表示她是鄺港智的母親並出示身分證，並稱她與鄺沒聯絡，亦不知鄺在哪裏；而4名警員全程在單位外隔着鐵閘與李瑞香交涉。陳官追問為何警員不堅持入屋尋人，吳回應表示因為沒有搜查令在身。陳官續稱，李瑞香可能會因護子心切而隱瞞鄺的下落，質疑為何警員「有咁簡單嘅諗法」，輕易相信對方，又指即使沒搜查令，也可用「警民合作」為由要求入屋；吳表示，因當時只是協助上門尋人，之後還會繼續調查，最後只留下聯絡電話，着李瑞香有消息時通知警方。