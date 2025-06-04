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港聞

港聞二

曾就盜竊案尋鄺港智 警無搜查令被拒入屋

【明報專訊】根據控方開案陳辭，被告李瑞香兒子鄺港智曾於2015年因盜竊約630萬元財物，須到區域法院受審，惟棄保潛逃而遭通緝。當年隸屬黃大仙重案組的警員曾於2017年奉命到鄺報稱的將軍澳地址找鄺。有警員昨憶述，應門的李瑞香聲稱不知道鄺的下落，又稱不方便讓警員入屋尋人。此時法官陳廣池向警員追問，為何他們到最後都沒入屋，警員稱因為當時沒有搜查令。

現已退休的警長李子賢昨在庭上供稱，他於2017年3月10日駐守黃大仙警區重案組第二隊，當日與另外3名警員到將軍澳尚德邨某單位尋找當時被追緝的鄺港智，被告李瑞香應門，並說「（鄺）唔喺度住好耐，搵佢唔到」。李子賢稱，有同事表明鄺被通緝，要求入屋尋找他，但李瑞香稱不方便。

同行警員吳文海庭上補充，李瑞香表示她是鄺港智的母親並出示身分證，並稱她與鄺沒聯絡，亦不知鄺在哪裏；而4名警員全程在單位外隔着鐵閘與李瑞香交涉。陳官追問為何警員不堅持入屋尋人，吳回應表示因為沒有搜查令在身。陳官續稱，李瑞香可能會因護子心切而隱瞞鄺的下落，質疑為何警員「有咁簡單嘅諗法」，輕易相信對方，又指即使沒搜查令，也可用「警民合作」為由要求入屋；吳表示，因當時只是協助上門尋人，之後還會繼續調查，最後只留下聯絡電話，着李瑞香有消息時通知警方。

相關字詞﹕區域法院 妨礙司法公正罪 前家姑 蔡天鳳碎屍案

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