明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

蔡天鳳母：鄺家拮据 結婚開支女方出 包括買婚戒 月付數十萬予前家姑湊孫

【明報專訊】名媛蔡天鳳碎屍案，前家姑涉隱瞞其兒子鄺港智潛逃案，昨於區院續審。蔡天鳳的母親張燕花在辯方盤問時指出，鄺港智一家經濟拮据，所有結婚支出包括婚戒，均由女家負責。張表示，當蔡後來成為譚仔創辦人兒子的伴侶後，「（蔡）嫁咗譚仔之後有錢，（李）就錫（孫兒）喇」，蔡每月更支付5萬至40萬元的薪金連生活費予李瑞香，聘請李照顧一對孫子女。

稱譚仔太子爺為蔡鄺子女契爺 3人原相識

被告李瑞香（63歲，退休人士）否認一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。控方證人張燕花昨接受辯方大律師陳慕賢盤問，被問到譚仔創辦人的兒子譚方駿是否鄺港智的同學，是否由鄺港智介紹蔡天鳳予譚認識；張回應稱，只知3人本身認識，不涉介紹，而譚是蔡與鄺港智兩名子女的契爺。

辯方問譚付多少禮金 官：無關案情

張又稱，在蔡與鄺港智離婚後，3人仍關係良好。辯方追問在蔡與譚「結婚」時，譚支付多少禮金。法官陳廣池稱這問題奇怪且與案情無關，提問目的「唔係套取一啲有啲人認為有興趣嘅資料」。根據控方開案陳辭，譚被指為蔡的伴侶，蔡、鄺兩人於2017年離婚。

蔡母：被告收錢才湊孫 不把孫女當人看

辯方問道，鄺港智平時有否買東西送給張；張表示，鄺港智只會買牙刷牙膏等平價品給她，但她買鮑魚送給鄺家。此時陳官表示，辯方是否想指出鄺港智為人孝順，但「有機心嘅人，孝順同機心可以撈埋一齊講」；張回應，鄺港智會送花，不反對他孝順的說法，又透露鄺家經濟欠佳，在蔡嫁入鄺家時，婚禮及首飾費用由女家支出，連婚戒也是由張買，鄺家沒付禮金，並不同意辯方所稱鄺家有負擔婚禮開支。對於辯方盤問，陳官表示辯方不可令證人私隱被無限擴張，辯方雖按指示提問，但不是尚方寶劍，大律師有責任篩選。

張燕花續說，鄺家在經濟上靠蔡家，例如蔡曾提供七至八千萬元予鄺港智及前家翁鄺球投資，並協議所賺的一半利益屬於蔡的長子。張稱，李瑞香曾因炒股票破產，而李只會在有錢收時才肯照顧孫子女。蔡與譚方駿2015年在一起後，兩人經濟狀况良好，蔡更每月付薪金聘請李照顧孫兒，有時達十幾二十萬元，但最少都有5萬元，有時連同生活費，金額高達40萬元。惟張認為李只疼愛孫子，不愛孫女，更指李把孫女「又困廁所又大大聲鬧家嘈屋閉」，不把孫女當人看待。

案情指李瑞香2023年2月23日就鄺港智被調查一事曾與張通電話，辯方問張，是否對警方說謊；張表示，她對警方說實話，心態是要配合警方，並重申鄺家人根本不關心蔡天鳳的失蹤，張對此感可疑，例如當張致電李瑞香長子鄺港傑查詢時，鄺港傑只說蔡醉酒，翌日就會回來，又稱蔡在「大埔商場」，但在張追問下，鄺港傑竟然稱自己不記得地址；張因此決定在之後與李瑞香通電話時，把通話錄音備案。張作供完畢，審訊今續。

【案件編號：DCCC 140/24】

相關字詞﹕意圖妨礙司法公正 前家姑 區域法院 蔡天鳳碎屍案

上 / 下一篇新聞

被問悼六四 李家超：「無論邊日」均須守法 警重兵巡銅鑼灣 前支聯常委維園悼念遇查放行
被問悼六四 李家超：「無論邊日」均須守法 警重兵巡銅鑼灣 前支聯常委維園悼念遇查放行
社運人士被「關心」 商場勸前區議員停賣蠟燭
社運人士被「關心」 商場勸前區議員停賣蠟燭
國安處拘5人 涉聲稱炸中央機構體育園
國安處拘5人 涉聲稱炸中央機構體育園
醫局倡機構「平衡問責」 鼓勵醫護報事故
醫局倡機構「平衡問責」 鼓勵醫護報事故
劫恒生男深圳落網押返港 女友涉協助罪犯同被捕 38萬失款待尋 另涉圖爆竊獨立屋
劫恒生男深圳落網押返港 女友涉協助罪犯同被捕 38萬失款待尋 另涉圖爆竊獨立屋
涉焚李小龍替身演員 控：被告同住因狗爭執
涉焚李小龍替身演員 控：被告同住因狗爭執
驗船督察：水密門不屬船結構 毋須記錄跟進
驗船督察：水密門不屬船結構 毋須記錄跟進
盜竊罪成醫局高層 終院上訴申請撤回
盜竊罪成醫局高層 終院上訴申請撤回
被告屢拒助查子下落 警：感覺不合作
被告屢拒助查子下落 警：感覺不合作
曾就盜竊案尋鄺港智 警無搜查令被拒入屋
曾就盜竊案尋鄺港智 警無搜查令被拒入屋
遭夾斃泥頭車司機 患智障心臟病女兒延手術
遭夾斃泥頭車司機 患智障心臟病女兒延手術
林夏薇夫莫贊生獲業主撤破產呈請
林夏薇夫莫贊生獲業主撤破產呈請
山麗苑食水有雜質「安全」 水署：供應源同皇后山邨
山麗苑食水有雜質「安全」 水署：供應源同皇后山邨
兩屋苑2022年投訴水質 水署時稱：樣本無毒有沉積物
兩屋苑2022年投訴水質 水署時稱：樣本無毒有沉積物
前列腺癌試劑出偏差 明愛安排病人重新抽血
前列腺癌試劑出偏差 明愛安排病人重新抽血
環境局：按科學評核放寬日本水產
環境局：按科學評核放寬日本水產
國際旅遊展料500展商 旅議會稱暑假團費或減
國際旅遊展料500展商 旅議會稱暑假團費或減
周霽中聯辦職 李家超：看新聞稿悉 一周兩會 稱加強溝通對港好
周霽中聯辦職 李家超：看新聞稿悉 一周兩會 稱加強溝通對港好
鄧炳強談警隊換5G系統 稱現系統部分技術禁運
鄧炳強談警隊換5G系統 稱現系統部分技術禁運
泥頭車減速 私家車剷入貨斗困司機
泥頭車減速 私家車剷入貨斗困司機
灣區熱搜：人財兩缺 智庫提10招助港青創業 考察6市13孵化基地 倡建對接平台拓跨境徵信
灣區熱搜：人財兩缺 智庫提10招助港青創業 考察6市13孵化基地 倡建對接平台拓跨境徵信
【Emily】配合用一級能源標籤機 林超英引網友：27℃冷氣配風扇好慳電
【Emily】配合用一級能源標籤機 林超英引網友：27℃冷氣配風扇好慳電
【Emily】唐英年講滬語拍片 宣傳上海西九周
【Emily】唐英年講滬語拍片 宣傳上海西九周
【Emily】賀迪士尼20周年合作 昂坪推11架主題纜車
【Emily】賀迪士尼20周年合作 昂坪推11架主題纜車
【Emily】文體旅局AO接任深水埗DO
【Emily】文體旅局AO接任深水埗DO
【Emily】港紅酒轉口內地佔比新低
【Emily】港紅酒轉口內地佔比新低
【Emily】國際龍舟邀請賽獲「M」品牌
【Emily】國際龍舟邀請賽獲「M」品牌