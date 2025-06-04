蔡天鳳母：鄺家拮据 結婚開支女方出 包括買婚戒 月付數十萬予前家姑湊孫

稱譚仔太子爺為蔡鄺子女契爺 3人原相識

被告李瑞香（63歲，退休人士）否認一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。控方證人張燕花昨接受辯方大律師陳慕賢盤問，被問到譚仔創辦人的兒子譚方駿是否鄺港智的同學，是否由鄺港智介紹蔡天鳳予譚認識；張回應稱，只知3人本身認識，不涉介紹，而譚是蔡與鄺港智兩名子女的契爺。

辯方問譚付多少禮金 官：無關案情

張又稱，在蔡與鄺港智離婚後，3人仍關係良好。辯方追問在蔡與譚「結婚」時，譚支付多少禮金。法官陳廣池稱這問題奇怪且與案情無關，提問目的「唔係套取一啲有啲人認為有興趣嘅資料」。根據控方開案陳辭，譚被指為蔡的伴侶，蔡、鄺兩人於2017年離婚。

蔡母：被告收錢才湊孫 不把孫女當人看

辯方問道，鄺港智平時有否買東西送給張；張表示，鄺港智只會買牙刷牙膏等平價品給她，但她買鮑魚送給鄺家。此時陳官表示，辯方是否想指出鄺港智為人孝順，但「有機心嘅人，孝順同機心可以撈埋一齊講」；張回應，鄺港智會送花，不反對他孝順的說法，又透露鄺家經濟欠佳，在蔡嫁入鄺家時，婚禮及首飾費用由女家支出，連婚戒也是由張買，鄺家沒付禮金，並不同意辯方所稱鄺家有負擔婚禮開支。對於辯方盤問，陳官表示辯方不可令證人私隱被無限擴張，辯方雖按指示提問，但不是尚方寶劍，大律師有責任篩選。

張燕花續說，鄺家在經濟上靠蔡家，例如蔡曾提供七至八千萬元予鄺港智及前家翁鄺球投資，並協議所賺的一半利益屬於蔡的長子。張稱，李瑞香曾因炒股票破產，而李只會在有錢收時才肯照顧孫子女。蔡與譚方駿2015年在一起後，兩人經濟狀况良好，蔡更每月付薪金聘請李照顧孫兒，有時達十幾二十萬元，但最少都有5萬元，有時連同生活費，金額高達40萬元。惟張認為李只疼愛孫子，不愛孫女，更指李把孫女「又困廁所又大大聲鬧家嘈屋閉」，不把孫女當人看待。

案情指李瑞香2023年2月23日就鄺港智被調查一事曾與張通電話，辯方問張，是否對警方說謊；張表示，她對警方說實話，心態是要配合警方，並重申鄺家人根本不關心蔡天鳳的失蹤，張對此感可疑，例如當張致電李瑞香長子鄺港傑查詢時，鄺港傑只說蔡醉酒，翌日就會回來，又稱蔡在「大埔商場」，但在張追問下，鄺港傑竟然稱自己不記得地址；張因此決定在之後與李瑞香通電話時，把通話錄音備案。張作供完畢，審訊今續。

【案件編號：DCCC 140/24】