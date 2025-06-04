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港聞

港聞二

驗船督察：水密門不屬船結構 毋須記錄跟進

【明報專訊】2012年南丫海難造成39人死亡，死因庭昨就事件展開第21日研訊。「南丫四號」船尾艙漏裝「水密門」被指是迅速沉船的原因，負責檢驗「南丫四號」結構的海事處時任高級驗船督察馮偉文供稱，「水密門」不屬船體結構部分，他檢驗時毋須記錄船尾不設「水密門」讓同事跟進。另外，家屬方稱，1998年「南丫四號」的穩定性計算不符相關規定，質疑海事處沒做好把關工作，退休助理處長蔡志全稱，相信計算符合要求。

指驗結構階段一般不裝設水密門

馮偉文為第39名作供的海事處人員，曾於1995年檢驗當時屬新船的「南丫四號」內部結構，以及於翌年再次驗船。

死因研訊主任李希哲關注，馮偉文1995年檢驗「南丫四號」時，該船是否設有「水密門」；馮說，「太過耐呢，我唔記得咗有冇呢樣嘢」，同時稱船隻在內部結構檢查階段，一般不會裝設「水密門」，以免妨礙工程工具或物料進出船隻。馮又稱，當時他不需要記錄「南丫四號」沒裝設「水密門」，讓之後負責檢驗的同事跟進，因為「水密門」不屬船體結構部分。

李希哲追問，若馮偉文把「南丫四號」沒裝設「水密門」列為未完成檢驗的項目，是否可讓之後檢驗的同事「特別注重番」；馮說不同意，強調每個檢驗項目「好細分」，並具獨立性，「如果咁講法，變咗前面啲人就要寫好多嘢」。馮另供稱，海事處可在船廠提出的時段或最後檢驗階段檢查「水密門」。

在代表遇難者家屬的大律師譚俊傑詢問下，馮偉文供稱，「南丫四號」的新船最後檢驗，由另一前高級驗船督察余極全負責，他不記得曾否問余有否檢驗「水密門」。馮又稱，余「冇寫低話冇驗」，「如果佢冇寫低有任何嘢，即係代表個檢驗佢滿意」。

家屬質疑欠把關 海處退休高層：信計算合規

另一方面，時任海事處高級驗船主任、退休前官至助理處長的蔡志全提到，1998年「南丫四號」申請加壓載物後，要再作穩定性測試。家屬一方表示，當時的船穩定性計算不符「船總長度一成」規定，質疑處方沒看清楚船廠提供的資料、沒做好把關工作；蔡則回應，當時「擺喺我面前嘅資料」令他相信計算符合要求。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）

相關字詞﹕海事處 死因研訊 南丫海難

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