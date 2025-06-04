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港聞

港聞二

涉焚李小龍替身演員 控：被告同住因狗爭執

【明報專訊】曾擔任已故影星李小龍的替身演員、特技演員陳一言（又名陳一燕）於2021年遭人淋易燃液後點火焚身。事後一名六旬漢被控企圖謀殺及有意圖而縱火等4罪，他否認控罪，昨日在高院受審。控方於開案陳辭提及，被告與事主同屋共住，惟兩人日漸交惡，並在案發前因為養狗問題而爭拗。事主及時澆水自救，但身上多處已被燒傷。

被告孫崗旦（案發時67歲）被控各一項企圖謀殺及有意圖而縱火罪，他涉於2021年12月20日，在將軍澳馬游塘村某寮屋企圖謀殺陳一燕，以及縱火燒毁該寮屋，意圖損壞財產及意圖危害陳一燕的生命。

被告另被控各一項有意圖而導致身體受嚴重傷害及有意圖而縱火罪，作為前述兩罪的交替控罪。交替的有意圖而縱火罪是指被告燒毁該寮屋，意圖損壞該財產及罔顧陳一燕的生命會否受危害。

被告稱火勢突然 或短路引致

控方讀出開案陳辭，指案發前數年，被告容許事主搬入其寮屋同住。兩人各自養狗，後來雙方關係交惡，被告要求事主遷出，但遭事主拒絕。案發當日，兩人因為養狗問題而爭拗，其後被告向事主淋潑易燃液及點火，事主將水倒在身上將火撲滅。被告又點燃事主散落在屋內的個人物品，火勢蔓延，兩人逃出寮屋。

不久後，消防隊及警察到場。被告被捕，在警誡下稱他沒有點火，火勢是突然出現，又稱可能因屋內電力短路才引致起火；事主則在案發後被送往伊利沙伯醫院救治，被診斷為身體超過三成面積燒傷，警方亦檢取事主被燒的衣物，經化驗後發現有易燃液成分。審訊今續。

【案件編號：HCCC 30/23 】

相關字詞﹕高等法院 企圖謀殺 有意圖而縱火罪

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