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劫恒生男深圳落網押返港 女友涉協助罪犯同被捕 38萬失款待尋 另涉圖爆竊獨立屋

【明報專訊】沙田置富第一城商場恒生銀行分行周一（2日）發生劫案，49歲男子持刀挾持銀行女職員，劫走約38萬元現金，其後潛逃到內地。警方新界南總區重案組調查案件，發現涉案男子打劫銀行之前，亦企圖爆竊清水灣道一間獨立屋。警方與內地執法部門聯絡後，涉案49歲男子昨中午在深圳落網，昨晚被押解返港，他涉嫌搶劫及企圖爆竊被本港警方拘捕；其34歲女友亦涉嫌協助罪犯被捕。警方正尋找失款下落。

警方前日下午5時許收到報案，指有男子手持約30厘米長的餐刀，威脅沙田置富第一城商場恒生銀行一名女職員，劫走銀行約38萬元現金。據了解，失款包括人民幣、港幣及美元鈔票。女職員幸僅受輕傷，治理後已經出院。

案發後返家更衣 再駕車潛逃內地

警方在案發後數小時掌握疑犯身分，發現他當日打劫銀行之後，即時返回家中更換全身衣著，然後駕駛私家車經香園圍口岸逃往內地。警方向內地執法單位尋求協助。調查期間，警方發現疑犯打劫銀行同日的下午2時許，亦涉嫌企圖爬入將軍澳清水灣道一間獨立屋爆竊，不過被該獨立屋的家傭發現，事敗離場；戶主沒有財物損失，亦沒有人受傷。

一城鄰居稱二人養寵物 平時打招呼

疑犯昨中午於深圳落網，至昨晚9時許經深圳灣口岸被押解返港，警方立即以搶劫及企圖爆竊將他拘捕。警方調查發現，涉案男子的34歲女友當時全程陪伴疑犯潛逃，她昨午由內地回港時涉嫌協助罪犯被捕。兩名被捕人均為本地人，49歲姓仇男子報稱無業，34歲姓黎女子報稱文員，兩人昨被警方扣查。警方調查期間懷疑涉案人匿藏在寓所單位，曾派飛虎隊到第一城50座調查，有鄰居指涉案男女有養寵物，自己平時出入會與他們打招呼，沒想到對方是劫匪。

恒生銀行回應本報查詢稱，正全力配合警方調查，該分行昨日恢復正常營業，並已加強保安。涉事受傷職員前晚已出院，在家休息，客戶及其他同事均平安無礙；銀行管理層昨到涉事分行探望職員，將保持溝通及繼續提供支援。

相關字詞﹕沙田第一城 劫案

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