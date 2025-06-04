醫局倡機構「平衡問責」 鼓勵醫護報事故

按性質定責任 系統問題不罰醫護

醫管局昨再就去年發生多宗醫療事故交代檢討進度。雷兆輝稱，醫護人員過往對呈報事故感憂慮，他認為發生醫療事故後隨即責罰員工並非好事。委員會建議訂立程序，採取「平衡問責」方式，亦即由個人及機構共同承擔責任，希望醫護願意面對事故。

雷兆輝稱，外國就醫療事故有清晰機制界定事故責任，認為本港可仿效，按事故性質及程度界定，例如屬人為錯誤、危險行為、鹵莽行為等。他說會責成人事部、質素安全部門溝通並訂立程序。黃立己表示，設立新制度下，各主管需接受一定培訓，人力資源部亦需參與。

問責方面，雷兆輝舉例，如事故程度並非嚴重，涉事醫護人員即時呈報並承擔責任，可作書面紀錄；但如事故性質嚴重，或需在人事程序上反映；如涉系統性質問題，就不應由涉事醫護負責。

高層問責框架月內審議

委員會早前亦建議，醫管局就高層問責制定框架，將安全指標納入表現評核。醫管局早前表示，正研究檢討薪酬制度，據了解，醫療事故亦會納入制度考慮之中。黃立己說，醫管局轄下另一個委員會本月會提交建議至醫管局大會審議，之後再向公眾公布。

臨牀指引1/4重疊 盼中央管理簡化

醫管局昨亦表示，分析內部電子平台的臨牀指引時，發現有四分之一內容重疊，希望未來簡化臨牀方案及程序，力求「就手」及「易用」。雷兆輝說，以往各公立醫院有各自指引，希望未來由中央管理文件；另外，部分指引程序繁複，應簡化並註明最需要留意的步驟，例如為嬰兒洗澡時，應重點註明避免嬰兒燙傷。

委員會檢討事故同時，醫管局上周公布聯合醫院上月底發生置入鼻胃喉時出錯事故，是近兩年來第三宗同類事故。被問到委員會成立以來是否能有效發揮作用，主責病人安全多年的雷兆輝稱，處理醫療事故複雜，本港醫護人手亦緊張，難做到「零事故」，但醫療事故為病人家庭帶來傷痛，會朝着減少事故方向努力。他說，鼻胃喉置換是複雜程序，強調培訓是漫長過程。