國安處拘5人 涉聲稱炸中央機構體育園

變聲軟件製錄音傳警方 宣揚港獨台獨

警方調查顯示，有人涉嫌於4月29日至5月13日期間，透過電郵及社交媒體向警方發放信息，宣揚台灣獨立、廢除《港區國安法》言論，其中一次揚言準備將藏在中央駐港機構的炸彈引爆。5月13日，涉案男子利用手機及變聲軟件製作錄音後，在黃埔海濱長廊附近致電999報案中心，稱在啓德體育園放置炸彈，並會於當日稍後演唱會期間引爆，電話中涉案者再次宣揚港獨及台獨。

手機棄海旁未尋獲 無發現爆炸品裝置

李桂華表示，由於案件嚴重，懷疑涉及恐怖活動和危害國家安全，國安處隨即接手調查，發現一名35歲男子與上述連串案件有關。警方又掌握到，該男子5月13日打出電話後，便在海旁將手機棄置。警方昨傍晚安排飛虎「水鬼隊」人員潛入海中搜索，約1小時後收隊，現場消息稱暫未尋獲涉案手機。

國安處前日除拘捕涉案35歲男子，亦拘捕4名女子（24至38歲）。行動中，警方搜查4個單位，檢取一批懷疑與案有關的電話及電腦。連串案件中，警方沒發現任何爆炸品裝置。李桂華稱，警方會繼續調查涉案人物的犯案目的、政治主張、有否與外國聯繫等。

李說，警方會循《港區國安法》第24條威脅實施恐怖活動罪，以及《公安條例》第28條炸彈嚇詐罪方向調查，強調兩者均屬嚴重罪行，前者可被處有期徒刑，後者可處5年監禁及15萬元罰款。