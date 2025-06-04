明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

國安處拘5人 涉聲稱炸中央機構體育園

【明報專訊】警方國安處前日拘捕涉嫌串謀恐怖活動的1男4女，涉嫌於4月底至5月中多次以電話、電郵及即時通訊軟件向警方發信息，內容包括聲稱將引爆藏於中央駐港機構及啟德體育園內的炸彈，又涉嫌宣揚「台灣獨立」及「香港獨立」等信息。被捕35歲男子昨晚仍被扣查，4名被捕女子則獲准保釋候查。被問到昨日公布案件是否與六四將至有關，國安處總警司李桂華稱，警方於行動翌日交代案情是適當時候。

變聲軟件製錄音傳警方 宣揚港獨台獨

警方調查顯示，有人涉嫌於4月29日至5月13日期間，透過電郵及社交媒體向警方發放信息，宣揚台灣獨立、廢除《港區國安法》言論，其中一次揚言準備將藏在中央駐港機構的炸彈引爆。5月13日，涉案男子利用手機及變聲軟件製作錄音後，在黃埔海濱長廊附近致電999報案中心，稱在啓德體育園放置炸彈，並會於當日稍後演唱會期間引爆，電話中涉案者再次宣揚港獨及台獨。

手機棄海旁未尋獲 無發現爆炸品裝置

李桂華表示，由於案件嚴重，懷疑涉及恐怖活動和危害國家安全，國安處隨即接手調查，發現一名35歲男子與上述連串案件有關。警方又掌握到，該男子5月13日打出電話後，便在海旁將手機棄置。警方昨傍晚安排飛虎「水鬼隊」人員潛入海中搜索，約1小時後收隊，現場消息稱暫未尋獲涉案手機。

國安處前日除拘捕涉案35歲男子，亦拘捕4名女子（24至38歲）。行動中，警方搜查4個單位，檢取一批懷疑與案有關的電話及電腦。連串案件中，警方沒發現任何爆炸品裝置。李桂華稱，警方會繼續調查涉案人物的犯案目的、政治主張、有否與外國聯繫等。

李說，警方會循《港區國安法》第24條威脅實施恐怖活動罪，以及《公安條例》第28條炸彈嚇詐罪方向調查，強調兩者均屬嚴重罪行，前者可被處有期徒刑，後者可處5年監禁及15萬元罰款。

上 / 下一篇新聞

被問悼六四 李家超：「無論邊日」均須守法 警重兵巡銅鑼灣 前支聯常委維園悼念遇查放行
被問悼六四 李家超：「無論邊日」均須守法 警重兵巡銅鑼灣 前支聯常委維園悼念遇查放行
社運人士被「關心」 商場勸前區議員停賣蠟燭
社運人士被「關心」 商場勸前區議員停賣蠟燭
醫局倡機構「平衡問責」 鼓勵醫護報事故
醫局倡機構「平衡問責」 鼓勵醫護報事故
劫恒生男深圳落網押返港 女友涉協助罪犯同被捕 38萬失款待尋 另涉圖爆竊獨立屋
劫恒生男深圳落網押返港 女友涉協助罪犯同被捕 38萬失款待尋 另涉圖爆竊獨立屋
涉焚李小龍替身演員 控：被告同住因狗爭執
涉焚李小龍替身演員 控：被告同住因狗爭執
驗船督察：水密門不屬船結構 毋須記錄跟進
驗船督察：水密門不屬船結構 毋須記錄跟進
盜竊罪成醫局高層 終院上訴申請撤回
盜竊罪成醫局高層 終院上訴申請撤回
蔡天鳳母：鄺家拮据 結婚開支女方出 包括買婚戒 月付數十萬予前家姑湊孫
蔡天鳳母：鄺家拮据 結婚開支女方出 包括買婚戒 月付數十萬予前家姑湊孫
被告屢拒助查子下落 警：感覺不合作
被告屢拒助查子下落 警：感覺不合作
曾就盜竊案尋鄺港智 警無搜查令被拒入屋
曾就盜竊案尋鄺港智 警無搜查令被拒入屋
遭夾斃泥頭車司機 患智障心臟病女兒延手術
遭夾斃泥頭車司機 患智障心臟病女兒延手術
林夏薇夫莫贊生獲業主撤破產呈請
林夏薇夫莫贊生獲業主撤破產呈請
山麗苑食水有雜質「安全」 水署：供應源同皇后山邨
山麗苑食水有雜質「安全」 水署：供應源同皇后山邨
兩屋苑2022年投訴水質 水署時稱：樣本無毒有沉積物
兩屋苑2022年投訴水質 水署時稱：樣本無毒有沉積物
前列腺癌試劑出偏差 明愛安排病人重新抽血
前列腺癌試劑出偏差 明愛安排病人重新抽血
環境局：按科學評核放寬日本水產
環境局：按科學評核放寬日本水產
國際旅遊展料500展商 旅議會稱暑假團費或減
國際旅遊展料500展商 旅議會稱暑假團費或減
周霽中聯辦職 李家超：看新聞稿悉 一周兩會 稱加強溝通對港好
周霽中聯辦職 李家超：看新聞稿悉 一周兩會 稱加強溝通對港好
鄧炳強談警隊換5G系統 稱現系統部分技術禁運
鄧炳強談警隊換5G系統 稱現系統部分技術禁運
泥頭車減速 私家車剷入貨斗困司機
泥頭車減速 私家車剷入貨斗困司機
灣區熱搜：人財兩缺 智庫提10招助港青創業 考察6市13孵化基地 倡建對接平台拓跨境徵信
灣區熱搜：人財兩缺 智庫提10招助港青創業 考察6市13孵化基地 倡建對接平台拓跨境徵信
【Emily】配合用一級能源標籤機 林超英引網友：27℃冷氣配風扇好慳電
【Emily】配合用一級能源標籤機 林超英引網友：27℃冷氣配風扇好慳電
【Emily】唐英年講滬語拍片 宣傳上海西九周
【Emily】唐英年講滬語拍片 宣傳上海西九周
【Emily】賀迪士尼20周年合作 昂坪推11架主題纜車
【Emily】賀迪士尼20周年合作 昂坪推11架主題纜車
【Emily】文體旅局AO接任深水埗DO
【Emily】文體旅局AO接任深水埗DO
【Emily】港紅酒轉口內地佔比新低
【Emily】港紅酒轉口內地佔比新低
【Emily】國際龍舟邀請賽獲「M」品牌
【Emily】國際龍舟邀請賽獲「M」品牌