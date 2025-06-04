社運人士被「關心」 商場勸前區議員停賣蠟燭

去年銅鑼灣被截查者亦收「提醒」

社民連副主席周嘉發說，近日接獲有關部門詢問在六四有何計劃，而有數年無參與任何社運的成員及義工也收到類似「關心」，為數10多人，感到有點不明所以。他說隨着民主黨啟動解散程序，加上記協等面對壓力，整體氣氛較過去兩三年壓抑，今年「都想休息下」，因此無論個人或團體在六四都沒什麼打算。剛從初選案滿刑出獄的前民陣召集人岑子杰說，不敢「犯天威」參加維園同鄉嘉年華，甚至不會行近。

社民連成員稱氣氛壓抑 今年「想休息」

荃灣前區議員陳劍琴自2021年尾在西九龍中心擺檔賣香薰蠟燭，過去數年曾在六四期間售賣並派發蠟燭。昨日她如常擺檔，售賣定價6.4元的大豆蠟燭。她憶述前天收到商場租務部「提醒」，稱與警方會面後，建議陳留意「有些敏感的要收起」。她反問什麼物品屬「敏感」，對方支吾以對。

前年六四，陳稱因受到「不情願的壓力」，停止派發電子蠟燭；上年六四前夕，陳被警方引用《維護國安條例》拘捕。她上月在社交媒體稱，一日內先後被劇團和任教院校通知要退演和終止教學，對於未來，她說見步行步，如常生活，盼在「狹路中找出路」。她說「相信大家記得的事會繼續記得，然後用自己方法傳下去」。

油尖旺前區議員朱江瑋近日在社交平台表示今天會在店內亮起蠟燭悼念六四死難者。他稱昨午與牙醫李盈姿途經旺角鴉蘭街時，被便衣警員截查，說留意到他在網上的言論，提醒「不要為自己及同事帶來不必要的法律風險」。朱說，六四「必須悼念，悼念亦必須公開」，形容這是其「底線」。