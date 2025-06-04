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被問悼六四 李家超：「無論邊日」均須守法 警重兵巡銅鑼灣 前支聯常委維園悼念遇查放行

【明報專訊】今日是1989年六四事件36周年，維園繼續舉辦同鄉社團家鄉市集嘉年華，連續6年沒有燭光集會。特首李家超昨日出席行政會議前被問及在維園一帶點蠟燭會否有問題，他說「無論邊日」，任何活動都須符合法律，不能違法；危害國安行為屬嚴重罪行，「有法必依、執法必嚴」。銅鑼灣及天后維園一帶多處昨有不少警員巡邏，反恐特勤隊亦出動。昨深夜，已解散的前支聯會常委鄧岳君現身維園悼念，遭警方截查後自行離去。

李：有法必依 執法必嚴 追究到底

李家超昨被問及市民今日可否在維園和銅鑼灣一帶點蠟燭、或穿著有標語的衣服悼念六四；另被問到部分去年六四被記下資料者，近日受警方查問今年六四行程，是否代表他們今日在銅鑼灣出現會有風險。李家超回應稱，「無論邊日」任何活動均須符合法律，不能違法，執法部門會針對違法行為果斷處理。他說危害國安行為屬嚴重罪行，當局會針對打擊，有法必依、執法必嚴、追究到底。

保安局長鄧炳強昨出席立法會保安事務委員會會議後，被問及有否提醒去年遭截查者不要到維園、在私人地方及網上悼念是否違法，他沒有回應。

本報向警方查詢今年有否根據《維護國安條例》向相關者發出行動限制令，以及限制令內容是否包括不能接近維園。警方回覆稱會按證據、實際情况及案情需要跟進調查和行動，依法處理。

本報記者昨午5時許起在銅鑼灣及維園一帶觀察，天后地鐵站附近約有30名警員巡邏；晚上8時許，銅鑼灣駱克道與東角道交界、崇光百貨門外最少有12名警員巡邏，未見去年同一時間已停在該處戒備的裝甲車「劍齒虎」。至晚上10時半，維園外約有20名警員駐守，警力主要集中維園於銅鑼灣及天后的兩大出入口。

鄧岳君讀死者名單鞠躬 「要做的已做」今無行動

昨晚約11時20分，前支聯會常委鄧岳君現身維園，細聲讀出202名六四死者名單，繼而三鞠躬，4名穿著戰術背心的警員隨即將他包圍查問。鄧解釋選擇這時間點悼念，是由於當年六四前夕到翌日清晨北京的畫面令他難忘，「要做的已做了」，今天不會有行動。鄧應警方要求出示身分證及溝通約8分鐘後，低頭默站約1分鐘，隨後離開維園。鄧出現後，維園警力明顯加強。

藝術家曾街頭悼念 現身銅鑼灣即被送離

另外，近年曾在銅鑼灣以行為藝術悼念而被警方帶走的藝術家陳美彤，昨午約4時半現身東角道，數分鐘後有便衣警員上前查問，10多名警員隨即拉起橙帶包圍她，並搜查其背包及搜身。陳其後在多名警員陪同下前往地鐵站，直至目送陳入閘始離去。

以往舉行六四燭光集會的維園足球場今年續辦家鄉市集嘉年華。香港寧夏社團聯會檔主張先生稱，今年生意較去年略多，又說「香港和諧穩定」，不擔心有六四悼念活動影響生意。場內一間茶業公司的總經理李小姐說，主要來推銷家鄉產品，不擔心悼念活動影響生意，攤檔生意較參與內地同類展覽多。

市集商家不憂悼念影響 遊人：應適應社會

港島居民李女士昨偕丈夫首次到嘉年華，以往沒理會維園燭光集會，對於維園近年成為嘉年華場地，她說：「我們應該適應這社會，我們兩個已退休，也做不了什麼。」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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