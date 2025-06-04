被問悼六四 李家超：「無論邊日」均須守法 警重兵巡銅鑼灣 前支聯常委維園悼念遇查放行

李：有法必依 執法必嚴 追究到底

李家超昨被問及市民今日可否在維園和銅鑼灣一帶點蠟燭、或穿著有標語的衣服悼念六四；另被問到部分去年六四被記下資料者，近日受警方查問今年六四行程，是否代表他們今日在銅鑼灣出現會有風險。李家超回應稱，「無論邊日」任何活動均須符合法律，不能違法，執法部門會針對違法行為果斷處理。他說危害國安行為屬嚴重罪行，當局會針對打擊，有法必依、執法必嚴、追究到底。

保安局長鄧炳強昨出席立法會保安事務委員會會議後，被問及有否提醒去年遭截查者不要到維園、在私人地方及網上悼念是否違法，他沒有回應。

本報向警方查詢今年有否根據《維護國安條例》向相關者發出行動限制令，以及限制令內容是否包括不能接近維園。警方回覆稱會按證據、實際情况及案情需要跟進調查和行動，依法處理。

本報記者昨午5時許起在銅鑼灣及維園一帶觀察，天后地鐵站附近約有30名警員巡邏；晚上8時許，銅鑼灣駱克道與東角道交界、崇光百貨門外最少有12名警員巡邏，未見去年同一時間已停在該處戒備的裝甲車「劍齒虎」。至晚上10時半，維園外約有20名警員駐守，警力主要集中維園於銅鑼灣及天后的兩大出入口。

鄧岳君讀死者名單鞠躬 「要做的已做」今無行動

昨晚約11時20分，前支聯會常委鄧岳君現身維園，細聲讀出202名六四死者名單，繼而三鞠躬，4名穿著戰術背心的警員隨即將他包圍查問。鄧解釋選擇這時間點悼念，是由於當年六四前夕到翌日清晨北京的畫面令他難忘，「要做的已做了」，今天不會有行動。鄧應警方要求出示身分證及溝通約8分鐘後，低頭默站約1分鐘，隨後離開維園。鄧出現後，維園警力明顯加強。

藝術家曾街頭悼念 現身銅鑼灣即被送離

另外，近年曾在銅鑼灣以行為藝術悼念而被警方帶走的藝術家陳美彤，昨午約4時半現身東角道，數分鐘後有便衣警員上前查問，10多名警員隨即拉起橙帶包圍她，並搜查其背包及搜身。陳其後在多名警員陪同下前往地鐵站，直至目送陳入閘始離去。

以往舉行六四燭光集會的維園足球場今年續辦家鄉市集嘉年華。香港寧夏社團聯會檔主張先生稱，今年生意較去年略多，又說「香港和諧穩定」，不擔心有六四悼念活動影響生意。場內一間茶業公司的總經理李小姐說，主要來推銷家鄉產品，不擔心悼念活動影響生意，攤檔生意較參與內地同類展覽多。

市集商家不憂悼念影響 遊人：應適應社會

港島居民李女士昨偕丈夫首次到嘉年華，以往沒理會維園燭光集會，對於維園近年成為嘉年華場地，她說：「我們應該適應這社會，我們兩個已退休，也做不了什麼。」

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