灣區熱搜：人財兩缺 智庫提10招助港青創業 考察6市13孵化基地 倡建對接平台拓跨境徵信

明報記者 林迎

現時大灣區內地9市由兩地政府共同授牌的「粵港青年創新創業基地」共18間，該項調研於去年12月至今年2月進行，到當中6個城市（廣州、深圳、佛山、東莞、肇慶和惠州）的13家基地實地考察，採訪創業港青、基地負責人、政府相關代表、風險投資者、大學及非政府組織代表等95名持份者，並以問卷調查方式蒐集基地資料。

資源對接表現參差 兩基地突出

報告指出，大部分基地能為創業港青提供完善的基礎服務如政務、商事和綜合信息諮詢服務，但在資源對接、孵化能力及可持續性的表現需要改進（見表2）。各基地的資源對接表現參差，廣東創新創業孵化基地（即省級創業基地，為所有基地之龍頭）和南沙創匯谷能力較突出，簽約合作機構數量遠超其他基地，前者與超過200個創業導師、逾80個中介服務機構合作，後者則有202個合作機構，包括76個青年社團、47個商會。在廣東創新創業孵化基地的合作機構當中，投資機構佔33%，遠高於其他基地的8%比例。

報告稱，初創企業若無法進入供應鏈，將困於小量訂單循環中，難以實現規模化盈利。基地作為初創企業首個落腳點，其商業合作伙伴網絡對協助初創企業對接產業資源、增加訂單量十分重要，建議廣東省政府相關部門吸納初創優秀產品作為自身供應鏈的一部分，創新採購方式，搭建供需對接及成果展現的平台，增加初創企業的機會。

僅5%企業獲投資 倡允補貼抵押貸款

在孵化能力方面，調查的13家基地共1236個在孵企業中，僅約5%（65間）獲得第三方投資。報告建議基地增強與投資機構的連繫，建立針對香港青年初創企業的天使投資風險補償制度，即政府按一定比例補償投資機構的損失，降低風險以增加投資機構積極性。至於港青難獲內地貸款的問題，則建議擴大跨境徵信合作範圍，並創新「入園授信」方式，即容許香港青年及其初創企業在入駐基地後，用預期能獲得的政府補貼和獎勵做抵押或擔保，以獲取銀行貸款。

此外，報告提到加強跨境協作，現時兩地雖有「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，但沒建立恆常合作交流機制，尤其內地基地與香港科技園、數碼港等關鍵成員的交流有限，內地創業的香港青年在申請入駐香港公營孵化器（如科技園和數碼港）時仍需經歷較繁複的審批流程，導致企業難以同步推進兩地業務。

倡建兩地互認制離岸孵化簡化流程

對此，報告建議搭建粵港兩地基地的互認機制，免去重複審核，加速孵化進程；還建議推動內地基地到香港成立服務中心，建設「離岸孵化」體系，包括在港宣傳、聯絡潛在的港企合作伙伴、創投機構及對接香港的孵化載體，同時可協助香港青年選擇合適的內地基地、辦理成立公司、尋找創業伙伴等。

香港再出發大聯盟副秘書長、團結香港基金總裁李正儀博士表示：「（報告）提出的十大措施旨在加強兩地在創業政策方面的合作，從而推動資源共享、簡化創業流程，並培育更多跨境創業項目。相信通過政策創新和區域合作，能為香港青年創造更有利的創業環境，讓他們在更廣闊的舞台上實現夢想。」