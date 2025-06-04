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港聞

港聞二

鄧炳強談警隊換5G系統 稱現系統部分技術禁運

【明報專訊】保安局建議斥資約20億元，興建新一代「通訊系統的基礎設施」，以5G網絡取代數碼集群無線電技術（TETRA）系統，料2027年中起分階段運作。保安局長鄧炳強昨日表示，目前系統保養合約將於2027年屆滿，隨着新一代技術發展，提供相關產品及服務供應商減少；加上地緣政治關係愈趨緊張，部分支援TETRA產品及技術被禁輸出到本港，不能再用。

舉例買筆 如不礙國安會維持舊方式採購

警方會取消招標，改為直接物色合適的服務供應商。鄧解釋，招標不能排除某種型號或產品，做法基於國安考慮，確保穩定供應鏈及加強系統保障。至於日後涉國安和地緣政治的採購會否直接購買，他說「國安考量必須有，但是否每個採購都要有國安考量就未必」，舉例警方採購鉛筆及直尺，若不會影響安全，會維持以往方式採購。

自2004年起，警方「指揮及控制通訊系統」採用TETRA作流動通訊傳輸技術。立法會保安事務委員會昨舉行會議，鄧炳強稱，窄頻寬不能追上現今警政要求，單靠語音及簡短文字信息，傳達現場情况及執勤信息較零散，指揮官未能全面掌握現場情况，限制即時應變；通訊辦已預留用作公共安全的700兆赫頻譜作基礎，加上新系統能實時傳遞聲影畫等，傳遞信息更快，減低延誤，亦方便前線處理市民提供資訊。

簡化設計減建基站 項目開支減

局方兩年前預計項目非經常開支約52億元，今下調至約20億元，減逾六成。鄧稱考慮到公共財政挑戰，在不影響行動效率下，盡量降低整體成本。他說當局採用天線增強技術，提高發射及接收距離，增大基站覆蓋範圍及通訊容量，減少興建基站；並與營運商共享部分基站設備及頻率，減少重複覆蓋；警方簡化系統設計，舉例將原本需建設兩組硬件供不同用戶群使用，改為一套有內置「防火牆」分隔硬件，減低開發與維護費用。

黎巴嫩傳呼機及對講機今年9月發生集體連環爆炸，經民聯陸瀚民引述報道，指涉事武裝組織花約10年部署，認為「防人之心必須有」，否則地緣政治後果可以很「災難性」，他關注局方如何有效審查供應商背景。鄧炳強稱局方將考慮公司背景會否受外部勢力影響，及使用器材可靠程度；建造過程亦會有涉及國安監測，確保安裝及器材均符合國安要求。

相關字詞﹕通訊系統基礎設施 國家安全 5G網絡 保安局

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