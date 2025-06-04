周霽中聯辦職 李家超：看新聞稿悉 一周兩會 稱加強溝通對港好

港澳辦昨更新網頁，周霽原擔任分管日常工作的常務副主任，有關「分管日常工作」的描述已刪去，保留其「副主任」職銜。中聯辦的網頁截至昨晚未見更新，主要官員欄目仍保留鄭雁雄的資料。

指中聯辦人事更替屬正常

稱認識周兩年「溝通無間」

李家超稱與周霽認識約兩年，形容二人「溝通無間」，強調二人保持良好溝通，有助全面、準確反映香港狀况，亦對本港整體利益及經濟發展有正面作用。對於二人一周內見面兩次，李認為，與中聯辦加強溝通和理解，對香港有好處，而中聯辦的工作是促進香港與內地的交流和合作，增加兩地交往，周霽過去兩年在港澳辦的工作，亦正為有關中央制定對香港的政策提供此意見和協助。

周霽上任第三日先後到南昌和葵青落區，李家超說，這正正反映周對地區治理的關心，證明他關心香港、重視市民的生活和地區情况。

李家超亦被問及周霽與中聯辦前主任鄭雁雄作風分別，以及周上任後隨即落區是否反映香港已處理好國安問題，未來應集中發展經濟和解決民生問題，李家超稱中聯辦有人事更替屬正常，又指鄭雁雄及中聯辦各級官員都曾協助本港「止暴制亂」、進入「由治及興」，目前香港面對共同處理發展及安全階段，有信心香港整體安全已獲保障，未來施政方針重點是保障安全同時全力發展經濟、民生。

劉光源：在港打造高端人才集聚高地

另外，「民建聯人才高地」舉辦論壇，由中聯辦副主任劉光源和李家超等人主禮，周霽則未有亮相。劉光源致辭表示，中央政府非常重視人才工作，多次強調要在香港打造國際高端人才集聚高地。

劉光源指出，要做好服務保障，希望社會各界為來港者提供更多信息諮詢和支援，及時轉介有需要個案予相關部門或機構，做好一對一跟進，讓他們和家人能夠無憂地在港扎根落戶。他又希望社會各界圍繞香港長遠發展多建言獻策，就拼經濟謀發展多出好主意。