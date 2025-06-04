國際旅遊展料500展商 旅議會稱暑假團費或減

親子遊主題 小達人catwalk

今屆展覽以「從復蘇到發展」為主題，設逾110場講座、研討會及展商推介會活動。主辦單位匯眾展覽服務有限公司的董事總經理湯錦成說，展覽新設親子遊主題，大會邀請多名「旅遊小達人」穿著民族服裝行catwalk，供展前及現場投票選出人氣小達人；同場推出多項親子旅遊活動，例如鬥快執行李比賽、持ITE護照尋找不同蓋章點，完成後可領小禮品。

楊淑芬稱，本港首4個月入境旅客逾1600萬人次，按年升近一成，當中內地客佔73%，升幅近8%，非內地客升幅約16%。她提到政府早前公布的旅遊熱點之一的「香港工業品牌旅遊」因管理原因，暫只開放予旅行團，料第四季推出相關旅遊產品。

國家文化和旅遊部駐港澳專責機構亞洲旅遊交流中心，今年組織來自內地17個省的文旅部門組團參展，中心主任助理程瑞山表示，展區以大熊貓為核心造型亮點，並模擬海洋公園大熊貓居住環境的合照互動區，供入場者「打卡」拍照，另設扭蛋機及大熊貓掌印計數板等遊戲互動區。

第二年參展的日本「商船三井」推出4條日本休閒渡輪航線，該公司助理總經理劉志明說期望透過展覽推廣品牌及相關旅遊產品，而展覽第三天將設講座，聽眾有機會獲免費雙人大阪來回別府航線船票。

香港國際旅遊展首兩日為專業日，只接待業界。及後兩日為公眾日，門票25元，身高1.1米以下小童在成人陪同下可免費入場；持「長者證」及或「殘疾人士登記證」者可於展期最後一天中午12時前免費入場。