明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

國際旅遊展料500展商 旅議會稱暑假團費或減

【明報專訊】年度盛事之一的香港國際旅遊展將於本月12至15日在灣仔會展舉行，今年吸引約500間來自約60個國家或地區展商參加，當中八成來自境外及海外。主辦單位預計有7萬人次入場，料吸引7500名買家及專業觀眾。旅議會總幹事楊淑芬預計，暑假有約7000團外遊團，提到今年航空公司提供的機位多，令機票價格下降，團費有機會較去年便宜一成以上。

親子遊主題 小達人catwalk

今屆展覽以「從復蘇到發展」為主題，設逾110場講座、研討會及展商推介會活動。主辦單位匯眾展覽服務有限公司的董事總經理湯錦成說，展覽新設親子遊主題，大會邀請多名「旅遊小達人」穿著民族服裝行catwalk，供展前及現場投票選出人氣小達人；同場推出多項親子旅遊活動，例如鬥快執行李比賽、持ITE護照尋找不同蓋章點，完成後可領小禮品。

楊淑芬稱，本港首4個月入境旅客逾1600萬人次，按年升近一成，當中內地客佔73%，升幅近8%，非內地客升幅約16%。她提到政府早前公布的旅遊熱點之一的「香港工業品牌旅遊」因管理原因，暫只開放予旅行團，料第四季推出相關旅遊產品。

國家文化和旅遊部駐港澳專責機構亞洲旅遊交流中心，今年組織來自內地17個省的文旅部門組團參展，中心主任助理程瑞山表示，展區以大熊貓為核心造型亮點，並模擬海洋公園大熊貓居住環境的合照互動區，供入場者「打卡」拍照，另設扭蛋機及大熊貓掌印計數板等遊戲互動區。

第二年參展的日本「商船三井」推出4條日本休閒渡輪航線，該公司助理總經理劉志明說期望透過展覽推廣品牌及相關旅遊產品，而展覽第三天將設講座，聽眾有機會獲免費雙人大阪來回別府航線船票。

香港國際旅遊展首兩日為專業日，只接待業界。及後兩日為公眾日，門票25元，身高1.1米以下小童在成人陪同下可免費入場；持「長者證」及或「殘疾人士登記證」者可於展期最後一天中午12時前免費入場。

上 / 下一篇新聞

被問悼六四 李家超：「無論邊日」均須守法 警重兵巡銅鑼灣 前支聯常委維園悼念遇查放行
被問悼六四 李家超：「無論邊日」均須守法 警重兵巡銅鑼灣 前支聯常委維園悼念遇查放行
社運人士被「關心」 商場勸前區議員停賣蠟燭
社運人士被「關心」 商場勸前區議員停賣蠟燭
國安處拘5人 涉聲稱炸中央機構體育園
國安處拘5人 涉聲稱炸中央機構體育園
醫局倡機構「平衡問責」 鼓勵醫護報事故
醫局倡機構「平衡問責」 鼓勵醫護報事故
劫恒生男深圳落網押返港 女友涉協助罪犯同被捕 38萬失款待尋 另涉圖爆竊獨立屋
劫恒生男深圳落網押返港 女友涉協助罪犯同被捕 38萬失款待尋 另涉圖爆竊獨立屋
涉焚李小龍替身演員 控：被告同住因狗爭執
涉焚李小龍替身演員 控：被告同住因狗爭執
驗船督察：水密門不屬船結構 毋須記錄跟進
驗船督察：水密門不屬船結構 毋須記錄跟進
盜竊罪成醫局高層 終院上訴申請撤回
盜竊罪成醫局高層 終院上訴申請撤回
蔡天鳳母：鄺家拮据 結婚開支女方出 包括買婚戒 月付數十萬予前家姑湊孫
蔡天鳳母：鄺家拮据 結婚開支女方出 包括買婚戒 月付數十萬予前家姑湊孫
被告屢拒助查子下落 警：感覺不合作
被告屢拒助查子下落 警：感覺不合作
曾就盜竊案尋鄺港智 警無搜查令被拒入屋
曾就盜竊案尋鄺港智 警無搜查令被拒入屋
遭夾斃泥頭車司機 患智障心臟病女兒延手術
遭夾斃泥頭車司機 患智障心臟病女兒延手術
林夏薇夫莫贊生獲業主撤破產呈請
林夏薇夫莫贊生獲業主撤破產呈請
山麗苑食水有雜質「安全」 水署：供應源同皇后山邨
山麗苑食水有雜質「安全」 水署：供應源同皇后山邨
兩屋苑2022年投訴水質 水署時稱：樣本無毒有沉積物
兩屋苑2022年投訴水質 水署時稱：樣本無毒有沉積物
前列腺癌試劑出偏差 明愛安排病人重新抽血
前列腺癌試劑出偏差 明愛安排病人重新抽血
環境局：按科學評核放寬日本水產
環境局：按科學評核放寬日本水產
周霽中聯辦職 李家超：看新聞稿悉 一周兩會 稱加強溝通對港好
周霽中聯辦職 李家超：看新聞稿悉 一周兩會 稱加強溝通對港好
鄧炳強談警隊換5G系統 稱現系統部分技術禁運
鄧炳強談警隊換5G系統 稱現系統部分技術禁運
泥頭車減速 私家車剷入貨斗困司機
泥頭車減速 私家車剷入貨斗困司機
灣區熱搜：人財兩缺 智庫提10招助港青創業 考察6市13孵化基地 倡建對接平台拓跨境徵信
灣區熱搜：人財兩缺 智庫提10招助港青創業 考察6市13孵化基地 倡建對接平台拓跨境徵信
【Emily】配合用一級能源標籤機 林超英引網友：27℃冷氣配風扇好慳電
【Emily】配合用一級能源標籤機 林超英引網友：27℃冷氣配風扇好慳電
【Emily】唐英年講滬語拍片 宣傳上海西九周
【Emily】唐英年講滬語拍片 宣傳上海西九周
【Emily】賀迪士尼20周年合作 昂坪推11架主題纜車
【Emily】賀迪士尼20周年合作 昂坪推11架主題纜車
【Emily】文體旅局AO接任深水埗DO
【Emily】文體旅局AO接任深水埗DO
【Emily】港紅酒轉口內地佔比新低
【Emily】港紅酒轉口內地佔比新低
【Emily】國際龍舟邀請賽獲「M」品牌
【Emily】國際龍舟邀請賽獲「M」品牌