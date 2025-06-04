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港聞

港聞二

環境局：按科學評核放寬日本水產

【明報專訊】上周有報道指日本已就恢復出口水產與中國達成共識，中國將啟動恢復進口程序，日方須提交放射性物質檢測證明書，但恢復進口地區不包括鄰近福島的10個都縣。環境生態局長謝展寰本周一（2日）與日本駐港總領事三浦潤會面，就日本農林水產品和食品進口管制措施交換意見。環境局昨晚回覆稱，會繼續按照日本核污水排放的最新發展和科學證據，評核是否放寬現時預防措施。

謝展寰晤日駐港總領事

環境局昨於社交媒體表示，謝展寰本周一應邀與三浦潤會面，日本駐港總領事館網站昨公布相關消息。環境局稱，特區政府知悉日方正採取積極措施，持續開展在國際原子能機構框架下對福島核污水排海設立的長期國際監測，在保障食物安全大前提下，政府會續按日本核污水排放的最新發展和科學證據，評核有沒有條件逐步放寬現時採取的預防措施。

2023年8月底，福島第一核電廠核污水經處理後排出太平洋，中國全面禁止進口日本水產，特區政府對日本10個都縣水產品實施進口禁令。上周三（28日）中日第4次磋商後，達成恢復日本水產進口條件。

至於其他未被禁止輸港的日本水產，食安中心正做輻射水平測試，6月2日截至昨午，檢測152個日本進口「水產及其製品、海藻及海鹽」的食物樣本，未發現輻射水平超出安全標準。

相關字詞﹕水產禁令 福島核污水

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