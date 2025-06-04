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港聞二

山麗苑食水有雜質「安全」 水署：供應源同皇后山邨

【明報專訊】粉嶺皇后山邨上周五起有住戶反映食水出現黑色雜質，毗鄰居屋山麗苑亦有居民發現同樣情况。水務署回覆稱，已從該屋苑各座水缸抽樣化驗，顯示水質安全，惟發現有沉積物，指山麗苑與皇后山邨的食水供應源自同一內部供水系統，署方已要求物管公司清洗水缸。有居民稱水質問題爆發多日，批評當局至今仍未知雜質詳情和源頭，令居民擔驚受怕。

水署：已送化驗 仍在溯源

稱洗水缸後有效減少沉積

水務署稱，上周六及本周日曾接獲山麗苑食水有黑色沉積物的報告，初步懷疑可能是殘留水管內的沉積物，山麗苑物管公司已安排昨日及今日清洗各座食水缸，署方會在洗水缸後再抽驗水樣本，持續監測水質；另外，該署亦已在皇后山邨外的政府喉管及該邨各座水缸抽取樣本化驗，結果均顯示水質安全。

水署昨晚透過社交媒體專頁「滴惜仔」稱，沉積物的溯源工作仍在進行，樣本已送交政府化驗所檢驗，冀盡快找出源頭，檢測報告則會交衛生署審視，以供該署評估，並補充指，據了解屋苑清洗水缸後，已有效減少食水中發現的沉積物。

房屋署回覆稱，截至前日皇后山邨及山麗苑分別有40多宗及110宗反映水質情况的個案，將研究加強過濾供水系統，並調查事件成因。北區區議員兼皇后山關愛隊隊長胡景鵬稱，前日起山麗苑住戶有關食水有黑色雜質的投訴大增，至昨日屋苑各座均有住戶反映相關問題。

住戶：沙粒大小 按壓黏手

山麗苑楹山閣住戶溫先生向本報稱，廚房食水上周六（5月31日）至前晚有黑色雜質，沙粒大小，按壓「好似油污一樣，有少少黏黏地」，至昨早食水再無雜質。溫批評水質問題涉及皇后山邨及山麗苑多座樓宇，但至今肇因未明，「幾日了，無人出來解過畫，大家繼續發現有『粒粒』，居民就喺度擔驚受怕」。

專家料或喉管膠件脫落

食水安全諮詢委員會主席陳漢輝昨在電台節目表示，皇后山邨屬新落成屋邨，理應不會出現喉管剝落情况，但質疑安裝喉管後有否清洗乾淨，尤其地下的粗身「球墨鑄鐵」喉管，認為房署或水務署應會進一步調查，估計黑色雜質或來自瀝青或新型喉管的防鏽物料，相關物質均不會構成食水安全問題。不過，他認為若居民發現水質有黑點也不建議飲用，並應向房署報告。

國際管線專業學會執行會長黃敬則稱，「球墨鑄鐵」塗層較薄，與住戶反映的黑色雜質的質感並不相似，估計黑色雜質或屬喉管內部脫落的塑膠配件，配件經循環系統時被「打碎」後流向住戶，亦可能涉及喉管安裝位置不理想。

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