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三跑貪案開審 控：機管局總經理獲100萬報酬

【明報專訊】時任機管局總經理殷國強（圖，賴俊傑攝）涉2020至2022年串謀「多金鋼結構工程有限公司」(下稱「多金鋼」）董事及一名鋼鐵供應商職員，協助「多金鋼」獲得一項機場「三跑」工程分判合約，3人昨在區院否認一項「串謀使公職人員接受利益」罪受審。控方提出，殷曾安排「多金鋼」董事跟機管局及涉事工程總承建商等代表開會，最終「多金鋼」在工程中標，殷獲「多金鋼」董事給予100萬元報酬，收錢方式包括在鯉魚門酒家梯間交收。

3名被告分別為殷國強（62歲、機管局前總經理）、李錦安（62歲、工程公司董事）及屈紀章（56歲、總經理）。

涉案公司總監任控方證人

控方開案陳辭稱，殷國強為時任機管局飛行區基建工程總經理；李錦安為「多金鋼」負責人；屈紀章為鋼鐵供應商「日鉄物產（香港）有限公司」職員，該公司被指跟「多金鋼」有合作關係。控方另提及，本案共謀者、獲免起訴的時任「多金鋼」業務發展總監蕭新衍將以控方證人身分作供。

控方指出，早於2000年，蕭新衍跟殷國強因公事熟絡，約10多年後，蕭再透過殷認識屈紀章，又透過屈認識李錦安，自此蕭、屈和李經常吃飯和茶敘，殷亦曾參與有關聚會。

控：殷國強安排 各方允「提前準備」

控方表示，約於2020年10月中，在殷國強安排下，李錦安、屈紀章、蕭新衍、機管局人員及涉事工程總承建商代表等，於涉案工地辦公室會面，各方同意由「多金鋼」提前準備涉案安裝「臨時鋼平台」的工程。同年11月，總承建商正式邀請「多金鋼」就工程提交標書，其後「多金鋼」中標，最終工程涉及「多金鋼」的部分在2021年5月完工，「多金鋼」獲總承建商支付約3900萬工程費用。

同時，蕭新衍、李錦安及屈紀章曾商討應否就涉案工程向殷國強分錢，當時李同意預留300萬分給蕭、屈和殷；之後蕭親口告知殷「嗰單嘢」會有300萬元分給3人，殷聞言後給予類似「哦」的回應。控方表示，殷最終獲李錦安給予約100萬元報酬，蕭及屈則分別獲97.5萬元。

就分錢過程，控方指殷國強分3次收取該筆100萬元款項，其中一次發生在2021年5月10日，當天殷國強、李錦安、屈紀章及蕭新衍到鯉魚門一間海鮮酒家出席飯局，其間蕭在樓梯間把放有16或17萬元現金的公文袋交予殷。控方又透露，蕭、李和屈曾在WeChat討論分錢，有關信息以「蘋果」代表金錢。

【案件編號：DCCC 583/23】

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