皇后山邨水雜質「無害」 水署料涉設備物料剝落

籲用前開水兩分鐘 區議員指居民仍慮

北區區議員胡景鵬昨日接受港台《千禧年代》訪問時表示，屋邨日前清洗水缸後，昨早仍接獲居民指食水有黑色微粒，但數量較前日少。他說，雖然水務署稱食水安全，但居民仍有顧慮，昨日仍有不少居民購買樽裝水。

黃恩諾在同一節目表示，屋邨供水系統經連日冲洗，相信已將黑色沉澱物冲走，水務署抽取食水樣本化驗顯示水質正常，可安全飲用；署方以濾紙檢測，見不到有黑色沉澱物，相信問題已解決。

黃續指，以往其他屋苑供水事故都會出現相關物質，估計是由於供水喉管或設備有物料剝落，相關物料屬惰性物料，不會危害人體，署方正調查物質來源。他又說，仍有沉澱物可能藏在單位水管，呼籲居民每日用水前先開水冲洗約兩分鐘。他提到署方正推展「智慧水務」，會陸續在屋邨安裝水質監察傳感器，實時監測水質，如發現問題，有助追查源頭。

立法會議員梁文廣昨於立法會房屋事務委員會上稱關注事件，問及若食水問題來自邨內供水系統，房屋署是否有機制蒐集屋邨居民信息，以及早找出問題源頭，盡快解決。房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝稱，皇后山邨大廈樓齡相對較新，供水設備狀况良好，雜質來源仍待分析。