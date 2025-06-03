交通傷亡兩補助擬合併 申領日數減門檻增

交通意外傷亡援助計劃為交通意外受害人提供援助，紓緩短期經濟困難，目前有5個補助項目：殮葬補助、死亡補助、傷殘補助、受傷補助及臨時生活補助。

180天變60 體恤補助限兩年一次

勞福局及社署在提交立法會的文件表示，受傷補助與臨時生活補助目的及申請條件相近，受惠群體有重疊，建議合併成體恤補助。當局稱，體恤補助的每日補助額為330元，最高可申領60天，並稱60天足以讓申請人辦理其他援助，如綜援、傷殘津貼。

當局又建議調整申請資格，將最低病假日數由3日回復至計劃實施初期的7天。當局表示，鑑於2021/22至2023/24年度有逾2000名申請人於兩年內重複申請援助，涉及逾5000宗個案，佔該3年獲批個案約19%，故建議限制體恤補助兩年內只可申領一次，社署會協助有經濟困難者。

勞福局指部分人金額可觀 財政難續

勞福局長孫玉菡於社交平台提及，有自僱職業司機3年間因多次發生交通意外，獲批逾36萬元，另有行人5年間多次發生交通意外而多次申請，獲批逾64萬元，形容援助金「可觀」；他希望計劃「優化」後可確保公共資源用得其所，真正有需要的人得到及時而適度援助，同時防止濫用詐騙。

文件提及援助基金財政，截至去年3月底基金餘額為14.54億元。當局稱過去5年獲批個案持續攀升，發放援助額由約2.97億元增至約4.92億元，如基金收入大致不變，支出維持目前升勢，基金將在2032/33年度耗盡。

當局預計體恤補助實施後，2025/26年度可節省2.7億元，加上其他新安排實施，申請宗數或下跌；假設個案跌25%，上述年度預計可為基金額外節省約5000萬元。當局料基金在新安排後將可達至收支平衡。

陳恒鑌撐調整 狄志遠指難遏濫用

立法會社福界議員狄志遠認為，建議改動幅度大，惟削減援助無助打擊濫用，「要濫用的還是會濫用，但一減就影響所有人，不太公平」。他擔心很多訴訟未必能於60日內有結果，如受助人不想或不符資格申請其他援助，屆時或有經濟壓力。狄認為經濟及財赤有周期，政府不宜貿然減少援助，若要解決基金財政問題，應檢視近年交通意外情况，從根源減少意外，令申請減少。

立法會交通事務委員會委員陳恒鑌稱，過去有人以包攬訴訟、虛報意外、自製車禍等方式濫用援助，問題一直受社會關注，加上基金或於2032/33年度耗盡，認為當局因應財務及現實狀况調整屬合適。