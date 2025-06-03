海處前高層稱無為意驗船計算違規 認一錯再錯

廖朝暉是第37名出庭作供的海事處證人。廖當年擔任高級驗船主任，負責審批船廠提交的「破艙穩性計算書」，其後晉升助理處長，現已退休。廖表示針對新船檢驗，驗船人員會用電腦自行輸入數據，和船廠的計算作比對；若舊船不涉重大改裝，他們不會重新入數據，只會簡單比對資料。

稱僅一電腦能算穩性 多參考舊數據

廖透露，計算穩性的軟件頗昂貴，海事處只有一部電腦安裝軟件，每組數據需時3至4日運算，每次只能處理一艘船，故他們一般不會重新入數據。研訊聚焦財利船廠2005年提交穩性計算，申請升高船底8噸壓載物。廖稱，他比對新船建造時期和1998年兩份穩性計算，認為和2005年數據差不多，加上升高壓載物影響不大，「類似屋企裝修，將家俬搬位」，遂通過穩性評估。

被指忽視數據異常 稱改裝影響「可接受」

廖的下屬、驗船督察周圖銳供稱曾發現數據異常，但按廖的指示，沒有重新核算數據。廖昨表示，記不起和周的對話，惟升高壓載物影響不大，不涉結構改動，毋須重新計算。廖指海事處只有一部電腦協助運算，加上驗船人員工作量大，若船隻改動對縱向重心影響不超過2%，屬可接受範圍。

研訊主任質疑需重新核算 「佢答唔到」

死因研訊主任引述資料稱，南丫四號的空船重量由1998年約63噸變成2005年約60噸，會否值得重新核算數據。廖朝暉應答緩慢，裁判官問他答了什麼，研訊主任稱「佢答唔到」。家屬方關注，早年的穩性計算錯誤將涉及水密門爭議的兩艙分開計算，不符合海事處船總長度規定，廖承認「無為意」穩性計算違反規定。家屬方進一步指出，廖無跟隨規定審核計算，亦無指示下屬重新核算，無妥善執行工作，廖否認說法。

退休驗船主任李國輝則稱，穩性計算牽涉很多細節，驗船人員一般毋須重新核算。李稱信納坊間船級社或船廠委聘的顧問評估，「唔會每樣嘢自己重新計算」。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

（南丫海難）