蔡母：外孫生活費 鄺家「冇畀過一蚊」

張燕花表示，她於1959年生於海南，1994年來港定居並於同年生下長女蔡天鳳，後來再誕下另外兩名女兒。張指出，蔡與鄺港智為同齡中學同學，鄺港智16歲時搬到張及蔡位於黃埔花園的家同住，蔡2013年生下長子後與男方結婚，翌年再誕下女兒。

稱何文田豪宅禁前家翁住

但兩人2017年離婚，張稱此後外孫子女一直「跟女家」，蔡亦購入何文田Kadooria的豪宅單位供一對子女及前家姑李瑞香居住，但不准前家翁鄺球入住，因此鄺球只能居於荃灣；惟控方開案陳辭稱李與鄺球皆獲准入住該單位。

官問為何願意支付費用 蔡母：阿女鍾意

張又說，蔡離婚後跟譚方駿成為「伴侶」，鄺家仍與張關係良好，除鄺港智因有盜竊案在身而較少露面外，鄺家其他成員在新冠疫情時幾乎每天也會到張位於曼克頓山的家吃晚飯。惟張語帶不滿地說，鄺家從沒支付過外孫子女的生活費及「買餸錢」，所有費用初時由張支付，後來由蔡支付。張說「冇付出過㗎」。法官陳廣池問張為何願意支付所有費用，她回答說：「阿女鍾意，咁我哋做父母，佢哋過得開心，我哋都要順住㗎啦。」

常結伴遊瓊 前婿謂竊案賠錢擺平

在辯方盤問下，張稱鄺家成員也常到她海南的家鄉度假。陳官此時追問因盜竊案而被通緝的鄺港智如何能出境到海南，張回答說不清楚，但每次她一到海南，都會發現鄺港智已抵達，而鄺港智曾表示，其父親鄺球及律師後來已替他處理好盜竊案、「賠咗錢畀人」，令她相信他當時已沒官司在身。

張又說，她與蔡感情要好，每天都會聯絡數次，蔡一向「有交帶」。但張在2023年2月21日下午2時45分最後一次透過微信與蔡聯絡後，蔡就開始失聯，張因此與譚方駿在同日晚上約11時一起到警署報案。