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港聞

港聞二

閉路電視可錄音 控方稱被告未必知

【明報專訊】庭上昨播放何文田Kadooria涉案單位內閉路電視片段，當中聽到被告李瑞香的對話，法官陳廣池提出關注並問控方，該單位內的人是否知道現場有閉路電視，以及它有錄音功能。控方說，單位內的人知道有閉路電視，但「未必知有錄音，就算知，一時之間都未必記得起呢件事」。控方稱，閉路電視記憶卡容量用完後，會覆蓋最舊的片段，因此呈堂片段最早由2023年2月12日開始。

被告與蔡母通電話 批警方查財產離婚

據控方開案陳辭稱，單位的閉路電視拍攝到鄺港智於同年2月22日凌晨攜袋匆忙離開的片段，李當時問鄺「有冇車嚟接你」、「快啲快啲」等，以及李曾於2023年2月23日下午坐在單位客廳的沙發上與張燕花通電話。其間李向張批評警方調查蔡失蹤及鄺港智潛逃的案件時，只顧着問關於財產，以及關於蔡及鄺港智離婚的問題，李於是「窒」警員，並稱最重要的是調查蔡的下落。

對話中，李稱在被問及鄺港智的下落時，沒對警員說實話。張在通話中說擔心蔡失蹤期間會出事，李則指張「大吉利是諗呢啲嘢」、「係咪傻咗啊」。李又着張對蔡的子女說，蔡只是去了旅行。

不過，警方於翌日、即2月24日以「協助罪犯罪」拘捕李，鄺港智則於2月25日在東涌新發展碼頭被捕。警方當時在他身上搜出6張信用卡，包括一張屬蔡天鳳的信用卡，還有一條勞斯萊斯及兩條凌志私家車的車匙，以及5隻名貴手表、逾68萬港元現金。

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