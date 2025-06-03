閉路電視可錄音 控方稱被告未必知

被告與蔡母通電話 批警方查財產離婚

據控方開案陳辭稱，單位的閉路電視拍攝到鄺港智於同年2月22日凌晨攜袋匆忙離開的片段，李當時問鄺「有冇車嚟接你」、「快啲快啲」等，以及李曾於2023年2月23日下午坐在單位客廳的沙發上與張燕花通電話。其間李向張批評警方調查蔡失蹤及鄺港智潛逃的案件時，只顧着問關於財產，以及關於蔡及鄺港智離婚的問題，李於是「窒」警員，並稱最重要的是調查蔡的下落。

對話中，李稱在被問及鄺港智的下落時，沒對警員說實話。張在通話中說擔心蔡失蹤期間會出事，李則指張「大吉利是諗呢啲嘢」、「係咪傻咗啊」。李又着張對蔡的子女說，蔡只是去了旅行。

不過，警方於翌日、即2月24日以「協助罪犯罪」拘捕李，鄺港智則於2月25日在東涌新發展碼頭被捕。警方當時在他身上搜出6張信用卡，包括一張屬蔡天鳳的信用卡，還有一條勞斯萊斯及兩條凌志私家車的車匙，以及5隻名貴手表、逾68萬港元現金。