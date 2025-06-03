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港聞

港聞二

對話錄音 蔡天鳳前家姑認「身有屎」 CCTV揭多次訪自己住處 仍稱不知子下落

【明報專訊】名媛蔡天鳳碎屍案，其前夫鄺港智一家四口被捕，蔡的前家姑李瑞香被控妨礙司法公正罪並不認罪，案件昨於區域法院開審。控方開案陳辭稱，李瑞香與蔡天鳳的母親張燕花通電話時，承認自己因「身有屎」而無對警員說實話，李又數次拒絕協助警方調查。張燕花昨出庭作供稱，她發現女兒失蹤後報警，卻被鄺港智以粗言穢語辱罵，而鄺家人亦不擔心女兒的安危。

被告李瑞香（63歲，退休人士）被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。控罪指出，李於2023年2月22至23日，妨礙和阻撓警務處對鄺港智的調查和拘捕，及其後可能引起的法律程序，方法是催促鄺港智離開即將被調查的地點，向警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向警務處提供資料，或提供虛假或誤導的資料。

屋內CCTV見催促子離開

控方開案陳辭稱，鄺港智2015年被控7項盜竊罪，須在區院受審，保釋期間沒到警署報到（見表）。警員2017年3月到將軍澳的單位搜捕鄺港智，並向李瑞香表明他被通緝，應門的李稱自2016年起不知道鄺港智下落。蔡天鳳與鄺港智2017年離婚後，讓一對子女及被告夫婦入住蔡購入的何文田Kadooria單位，並安裝可錄影和錄音的閉路電視，拍攝到鄺港智2023年2月多次出入單位並與李互動。

認拒警家訪 免發現子物品

控方陳辭續稱，蔡天鳳2023年2月21日失蹤，張燕花與蔡的伴侶譚方駿同日報警，李瑞香得悉張報警後情緒激動。Kadooria單位閉路電視片段顯示，鄺港智翌日凌晨離開單位，李與他談及張報警一事，並催促他離開，問他「有冇車嚟接你」，李又稱：「死啦！我好驚呀！」李其後在警方查案時不合作，同月22日上午警員致電約李見面，李拒絕；同日下午12時34分，警方致電李，要求她提供鄺港智的電話，李以鄺港智會以不同號碼聯絡她為由，拒絕提供聯絡方式；5小時後警方再致電約李見面，李以照顧孫子孫女為由拒絕。在警員堅持下，李答應翌日中午在Kadooria會所與警員見面，但李拒讓警員進入家中。

開案陳辭及控方在庭上播放的該單位閉路電視片段顯示，李於2月23日下午在單位內客廳的沙發上與張燕花通電話，李承認因「身有屎」而無如實回答警方問題，並向張說：「你都知道Alex（鄺港智）乜嘢事㗎啦！」李又稱自己拒​絕警員進入家中，是避免警員發現屋內有鄺港智的物品，李稱：「我哋唔同你（張）呀，我哋要遮掩呀！」李又叫張對警員聲稱與鄺港智無聯絡。

蔡失蹤 蔡母稱報警後遭前婿辱罵

控方證人張燕花昨於庭上供稱，她知道鄺港智因「偷金」被調查一事，而李當日致電她，就是要求她不要對警方透露該案資料。張又稱她2023年2月21日因女兒蔡天鳳失蹤而報警，鄺港智同日得悉後致電她並以粗口辱罵「╳街啦，你報警都唔通知我」。張感奇怪，因鄺家全員在蔡失蹤後都不擔心，只稱沒事。張再致電李瑞香及其長子鄺港傑，兩人亦指摘她不應報警，鄺港傑指蔡若因醉酒而失聯，「醒返都要24小時」，而李認為報警或會導致蔡被綁匪撕票。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 140/24】

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