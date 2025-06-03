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五旬漢染產志賀菌 防護中心料社區感染

【明報專訊】衛生防護中心昨日公布，一名59歲男子今年4月底因急性神經系統疾病入住廣華醫院神經外科病房，留院逾一周後出現「出血性腹瀉」，糞便樣本其後證實含產志賀毒素大腸桿菌；患者腹瀉情况已紓緩，監察該病房的員工及病人期間未有發現其他個案，由於事主於潛伏期初期曾在社區進食，評估較大機率在社區受感染。

今年第二宗 入廣華逾一周腹瀉

事主過往健康良好，4月28日起因急性神經系統疾病到將軍澳醫院急症室求診，同日轉送廣華神經外科病房留醫。他5月9日出現出血性腹瀉，3日後症狀紓緩，因急性神經系統疾病繼續留院，目前情况穩定。其糞便樣本化驗證實含產志賀毒素大腸桿菌，家居密切接觸者則沒出現病徵。

初步調查顯示，病人在潛伏期初段曾光顧食肆及在家中進食外購食物。防護中心已透過其同住家人了解家中進食的食物及烹煮過程，未發現高風險因素，惟病人因現時身體狀况，未能提供曾光顧食肆的資料。鑑於病人於局部潛伏期曾留院，防護中心到廣華醫院視察和調查感染源頭。

防護中心表示，曾與事主同房留醫的其他病人及在該病房工作的醫護無出現病徵，加強監察期間未發現其他個案。中心抽取病人住院期間飲用的營養製品、醫護和病人的糞便樣本，以及病房環境樣本化驗，全部對產志賀毒素大腸桿菌呈陰性。中心認為病人較大機率在社區受感染，惟源頭未能確定。

連同本個案，今年首5個月共錄兩宗產志賀毒素大腸桿菌感染，過去5年則每年錄得1至6宗。

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