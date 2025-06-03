C組輪狀病毒檢測 公院ICU今提供

袁國勇料社區「低度」爆發 乏文獻需增監測

協助調查瑪嘉烈醫院醫生離世的港大團隊發現，另一名同於2月出現急性腸胃炎症狀的女子之糞便樣本同樣帶C組輪狀病毒。港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，有理由相信社區出現很低程度的C組輪狀病毒爆發，但醫院未發現有爆發，且兩宗個案未發現有關聯，推測兩人因進食未完全煮熟的食物感染。

袁國勇指出，以往香港較常見A組輪狀病毒，由於C組輪狀病毒不常見，故大部分實驗室不會做相關測試，現時文獻對該病毒的記載不多，包括病情及引起的併發症，團隊需加強監測。

至於C組輪狀病毒是否致命，袁國勇則指因資料少，可參考A組輪狀病毒情况，感染可引發敗血症，又或炎症細胞因子風暴，令多種器官衰竭等。他呼籲市民徹底煮熟食物，注意手部衛生，65歲以上、曾做胃部手術、長期病患或免疫力較低的人更要避免生冷食物。

袁提醒，若市民出現急性腸胃炎症狀，最重要是補充足夠水分及電解質，若出現高燒、屙血等，醫生才會考慮處方抗生素；若需退燒則可考慮撲熱息痛，不應隨意服用非類固醇消炎藥，避免破壞腸道黏膜。