周霽：特首特區政府是治港第一責任人 李家超「回訪」中聯辦 稱與周心意相同

周霽上周六（5月31日）到訪禮賓府與李家超會面，李家超昨早「回訪」中聯辦大樓。周霽重申中聯辦將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」，落實「愛國者治港」原則，他將依法履責，全力支持和服務香港，以實現更好的發展。

李家超則在facebook引述周霽日前說「將和同事心無旁騖，全身心服務『一國兩制』偉大實踐」，李稱他的心意相同，政府將為一國兩制全力以赴，「抓住機遇、不畏困難、克服挑戰，積極推動香港『由治及興』」。

譚耀宗：周說法展現港人治港 管浩鳴：期望政府「當家作主」

翻查資料，鄭雁雄及駱惠寧獲任命中聯辦主任後均有到訪禮賓府，分別與李家超及時任特首林鄭月娥會面，當時無公布李家超及林鄭月娥有回訪中聯辦。

全國港澳研究會副會長譚耀宗認為，中央一直強調特首和政府是管治的「第一責任人」，乃展現港人治港，稱周霽說法正常。至於李家超回訪中聯辦，他估計只是歷任中聯辦主任作風各異，認為反映雙方互相尊重、增進溝通。譚又說，周霽一上任便落區，反映他重視民生工作。

全國人大代表、經民聯立法會議員梁美芬認為，周霽本周日到深水埗富昌邨「落區」，當區曾是深水埗最窮困區域，代表周重視民生、關懷基層。全國政協委員、立法會議員管浩鳴則認為周霽期望政府「當家作主」，要自己「出手」積極改善民生。