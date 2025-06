「香港玩完」想法變 羅奇：中美衝突港反受惠

【明報專訊】去年曾撰文發表「香港玩完」論的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach)近日改口,稱當時撰文未料中美衝突會變得劇烈,而且香港可能反而受惠。他說,若重寫文章,會說:「因為其中國特色——而非撇開這點,香港或者正經歷一場復蘇(Hong Kong is experiencing maybe a revival because of its Chinese characteristics, not in spite of it)。」