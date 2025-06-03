「香港玩完」想法變 羅奇：中美衝突港反受惠

港股回升 葉劉指「被多人打臉」

曾與羅奇筆戰的行會召集人葉劉淑儀說，未看羅奇最新訪問，但形容香港股市表現回升及今年重奪新股上市全球首位，羅奇「已被好多人打臉」。羅奇接受本報查詢時則強調，任何想法轉變均不是對北京或特區政府任何政治壓力的回應，並稱轉變完全不似彭博社報道標題形容般戲劇性。

羅奇：轉變無關政治壓力

翻查資料，由羅奇去年2月初在《金融時報》刊出「香港玩完論」文章至昨日收市，恒生指數期內上升約7200點，增幅約45%。羅奇當時在文中提及，香港命運由本地政治、中國經濟因素及中美關係三大因素組成，言論當時引起本港政界批評，但無礙他今年繼續獲邀到北京出席國務院旗下機構舉辦的中國發展高層論壇。

稱港「中國面向國際融資窗口」

羅奇在彭博社昨日刊出的訪問表示，去年撰文時未料在中美關係轉差之下，「香港並無如我預期和所寫遭重創，反而可能從中受益，因為它的獨特地位，是中國面向國際融資最重要的窗口」。

羅奇說，中美衝突加劇使他對香港看法有變，認為衝突「提供機遇多於威脅」，「香港的金融成就可能更取決於與中國的聯繫，以及美國施壓對中美金融（可能）接近全面脫鈎的衝擊。香港可以從中受惠」。他又說，美國總統特朗普取消中國學生簽證及對美國大學的攻擊，「我們所失，就是你們所得」。

不過他說，影響香港發展的另外兩個因素、即中國經濟增長及香港自治情况繼續令人關注，並形容香港「在經濟、行政及法律角度而言，完全位處中國的軌道內（in China's orbit completely）」。

續關注內地經濟香港自治

他承認，要評估從來有風險，並引用美國棒球洋基名將Yogi Berra明言，稱「我當時寫下文章是『香港玩完』，不過你知道，我心中的Yogi Berra會說『未到最後，就未算結束（Nothing is over till it's over）』」。

葉劉淑儀說，香港股市去年下半年已反彈，今年香港集資冠絕全球，股市也累升，反而美國面對龐大債務危機，美國關稅一出即拖累美匯、美股、美債，形容事實勝於雄辯，羅奇新說法來得太遲，「早就disgraced（蒙羞）」。她說，羅奇過去看法太短視，一見股市低迷就認為無生意，其實香港不斷創新，也有家族辦公室等發展。

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