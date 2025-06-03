灣區手記：「一個兩仔」／文：尚東美

最近同事用了4年的錄音筆「壽終正寢」，便建議他買一個有轉文字功能的新錄音筆，優點是準確度幾近100%，除非對方發音不標準，特別是像筆者普通話頗普通的人，能減少因為聽不懂而寫錯的情况。不過如果當中夾雜一些英文，就可能未必能識別，尤其是我們常用的英文簡稱，像金管局叫MA、政務司長叫CS。

該錄音筆也聲稱能識別方言如廣東話，筆者試了一下，如果逐粒字慢一點說倒是分辨得到，但正常交談的話則幾乎是無法識別。有次筆者將一段粵語採訪轉為文字，結果全篇「胡言亂語」，除了嘅㗎呢嗯啊啦呀之外，其他內容都是「每個字都認得，合起來就不懂」，連根據前文後理來推斷都不成，準確率連一成都沒有，好像「一個兩仔」，各位能猜到是指什麼嗎？「一國兩制」！

前兩日同事發來短片，是號稱能講廣東話的AI軟件展示「實力」，雖然軟件知道「吃飯沒」的廣東話是「食飯未」、「聊天」是「傾偈」，但唸出來的卻是國語發音，港人說國語是「港普」，AI軟件講粵語，那就是「普廣」。看來AI再厲害，廣東話仍然是一道過不去的坎啊。

文：尚東美