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灣區熱搜：佛山地鐵節流早收車 雙城客不便 縮班次熄冷氣 「降本增效」抗虧損

【明報專訊】佛山地鐵集團5月初宣布實施一系列「降本增效」措施，包括提前30分鐘收車、縮減班次及關閉部分冷氣系統，此舉旨在應對連續兩年在政府補助後仍虧損的經營壓力，但尾班車提早，對每日往返廣州與佛山的「雙城市民」造成不便。

明報記者 蔡宛均

據佛山地鐵通告，自5月8日起佛山2號線南莊至廣州南站方向尾班車由晚上11時提前至10時半，佛山3號線及南海有軌電車1號線尾班車亦提前半小時開出。雖然考慮到廣佛通勤市民的轉車需要，佛山2號線廣州南站往南庄方向尾班車開出時間仍維持晚上11時不變，但其餘路線提早收車，令有需要轉線的乘客趕不及。

其中最受影響的是每日往返廣佛的上班族。市民劉先生反映，以往在廣州加班後，可乘廣佛線至魁奇路站，再轉佛山2號線到石灣站，但現在往廣州南站方向尾班車提前，他只能在魁奇路站坐網約車回家。另外，如當地舉行演唱會等文娛活動，地鐵早收也會在觀眾離場時帶來交通不便。至於香港，因西九至廣州南的G6588班次是晚上9時07分到達，而下一班G6502班次的到達時間是11時07分，另廣州南到西九的尾班車是晚上9時32分開出，所以乘客不受影響。

除了尾班車早收，佛山地鐵還有多項降本措施，據記者實地觀察，晚上10時佛山地鐵3號線部分車站已關閉部分燈光，2號線班次也從約9分鐘一班改為約13分鐘一班，部分扶手電梯啟用節能模式，電子廣告牌也關閉。有市民對以上調整措施表示理解，但建議可以在晚上10時半至11時半之間，每半小時營運一趟列車，這樣不僅能控制成本，也方便跨城出行，同時拉動夜經濟。

地鐵方料措施可省逾千萬

對此，佛山大學交通規劃研究所所長曾小明認為，提前收車有助減少成本，但地鐵公司的經營行為與社會公共服務要取得良好平衡。佛山地鐵指出，一系列措施預計可節省逾千萬元（人民幣，下同）成本，根據此前監測，3條地鐵線每日最後半小時的平均客流量共計只有約600人次，只是每日平均每半小時客流量5400人次的九分之一。針對提前收車對乘客的影響，會按情况臨時增加班次或延長服務時間。據年報，佛山地鐵過去兩年分別虧損2197萬及2755萬元。

相關字詞﹕佛山地鐵 大灣區

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