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港聞

港聞二

土力處試用AI評估 預告山泥傾瀉風險

【明報專訊】土力工程處與香港工程師學會岩土分部合辦「岩土創新科技論壇」昨在香港大學舉行，逾300名岩土工程與地質專家出席。香港氣象專家梁榮武昨日在記者會表示，隨着氣候變化，破紀錄的暴雨會再發生。土力工程處長張偉文則稱，今年會於山泥傾瀉警報系統，試用人工智能（AI）評估山泥傾瀉風險，並與天文台合作，及早向市民預告有山泥傾瀉風險的地點，若準繩度不俗，明年將直接於警報系統採用AI。

再遇破紀錄暴雨

梁榮武：幾可肯定

對於2023年9月發生「世紀黑雨」，梁榮武稱，6月正值梅雨槽活躍時期，本港雨量較多，預計隨着氣候變化，「破紀錄的暴雨」將會再次發生，「幾乎可以肯定將來我哋遇到破紀錄嘅大雨，唔係話會唔會出現，而係幾時會出現」。他解釋，全球暖化會令空氣水分變多，雨量較以往大，有研究顯示未來颱風移動速度普遍較以前慢，導致雨帶影響時間變長，建議政府發展低空經濟時藉科技收集數據及分析氣候變化，更好保障市民安全。

張偉文表示，土力工程處今年會於山泥傾瀉警報系統，試用AI評估山泥傾瀉風險，今年雨季後會檢視傳統警報系統與採用AI的成效，若AI估算數據的準繩度不俗，甚或較現行方法佳，明年將直接於警報系統採用AI。土力處同時利用衛星技術，暴雨發生後即時觀察全港山泥傾瀉情况，有助加強分析。

三維顯示器助訂鞏固工程

土力工程處昨介紹「裸眼三維立體顯示器」，現已於部門應用，主要用於事後分析。土力處以無人機拍攝山體影像，再轉化成三維模型，顯示器採用眼球追蹤技術，使用時毋須佩戴特製眼鏡即可看見三維模型，以便制訂鞏固工程計劃，有關顯示器將用於公眾教育。

另外，意大利薩萊諾大學昨至本周六於香港首次舉辦「滑坡風險評估與減災國際學院課程」，約30名博士生及博士參與，了解香港應對山泥傾瀉風險的策略。

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