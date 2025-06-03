土力處試用AI評估 預告山泥傾瀉風險

再遇破紀錄暴雨

梁榮武：幾可肯定

對於2023年9月發生「世紀黑雨」，梁榮武稱，6月正值梅雨槽活躍時期，本港雨量較多，預計隨着氣候變化，「破紀錄的暴雨」將會再次發生，「幾乎可以肯定將來我哋遇到破紀錄嘅大雨，唔係話會唔會出現，而係幾時會出現」。他解釋，全球暖化會令空氣水分變多，雨量較以往大，有研究顯示未來颱風移動速度普遍較以前慢，導致雨帶影響時間變長，建議政府發展低空經濟時藉科技收集數據及分析氣候變化，更好保障市民安全。

張偉文表示，土力工程處今年會於山泥傾瀉警報系統，試用AI評估山泥傾瀉風險，今年雨季後會檢視傳統警報系統與採用AI的成效，若AI估算數據的準繩度不俗，甚或較現行方法佳，明年將直接於警報系統採用AI。土力處同時利用衛星技術，暴雨發生後即時觀察全港山泥傾瀉情况，有助加強分析。

三維顯示器助訂鞏固工程

土力工程處昨介紹「裸眼三維立體顯示器」，現已於部門應用，主要用於事後分析。土力處以無人機拍攝山體影像，再轉化成三維模型，顯示器採用眼球追蹤技術，使用時毋須佩戴特製眼鏡即可看見三維模型，以便制訂鞏固工程計劃，有關顯示器將用於公眾教育。

另外，意大利薩萊諾大學昨至本周六於香港首次舉辦「滑坡風險評估與減災國際學院課程」，約30名博士生及博士參與，了解香港應對山泥傾瀉風險的策略。