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港聞

港聞二

涉淫照勒索性伴 男子否認強姦

【明報專訊】35歲男子涉嫌多次勒索一名希望與他終止「性伴侶」關係的女子威脅與他性交，以及迫使女方交出4.9萬元。男子被控9罪，包括3項勒索、3項盜竊、兩項以威脅手段促使非法性行為，以及一項強姦。被告否認控罪，昨在高院開審。控方在開案陳辭提及，被告獲悉事主有意結束關係，揚言已聘私家偵探調查事主背景，並以公開X的照片勒索事主。

稱掌事主照片拒終止關係

扣除飯錢 勒索4.9萬元

控方開案陳辭指出，被告黎逸邦（發案時32歲，下同）與事主X（25歲）於2021年7月經交友平台認識，兩人發展成性伴侶關係。至10月中旬，X有感被告時常要她先付飯錢及用她的名義訂酒店房，要求終止關係。被告回覆，他已找私家偵探調查X的背景，更稱手握X的照片，揚言要X「留意『連登』成人台」，令X相信被告所指手握的照片為她的不雅照。

被告以要「下返啖氣」為由，勒索5萬元，否則將公開內載X照片的USB。被告聲稱只要X照做，5天後會歸還5萬元及照片。X與被告討價還價後准扣除被告拖欠她約1000元飯錢，X先後向被告轉帳共4.9萬元，其間被告又稱「想發泄一下」，並以公開照片作脅，迫使X與他性交。

至約定歸還款項及照片當日，被告以不同藉口拖延，並再次威脅X性交。兩人在酒店房內性交後，被告要求X再陪伴他3個月，並交出6萬元「抵押」，X不再相信被告，雙方爭拗期間，被告強姦X。3天後，被告勒索X以2萬元償回她的照片，最終X向社工求助及選擇報案。

【案件編號：HCCC 10/24 】

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