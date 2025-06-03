有前科前港足卓耀國 涉拒還名表勒索被捕

向女伴借錢借表拒還

與3男打鬥 警拘4人

涉案的31歲卓耀國與另外3名男子（26至34歲）事後均報稱受傷，各人輕傷清醒，被送往天水圍醫院治理。據了解，卓上月透過交友程式認識一名女子，其後兩人發生性關係，卓曾向對方借錢，女子及後借出一隻勞力士手表。約一星期後（即前日）下午時分，女子向卓提出取回手表，卓拒絕並索10萬元贖回手表，亦曾出言恐嚇。

據悉，該女子及後聯絡3男友人協助，女子與卓相約前晚見面，其間女子暗中取回手表，卓獲悉後即追上，3男子遂上前阻止，並毆打卓。警方接報到場，經調查後拘捕4男子。

曾涉收數刑毁 打女友緩刑

過往效力標準流浪、佳聯元朗等多支球隊的卓耀國，2018年為港足出戰第40屆省港盃，在下半場以後備身分入替，並取得入球。2021年，卓耀國涉嫌與多宗淋油收數的刑毁案件被捕，其後被判感化期間，被驗出尿液含大麻酚，判以即時入獄。同年亦涉嫌因與女友鬧分手，而襲擊對方，判囚4個月緩刑2年，以及罰款一萬元。