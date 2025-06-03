南大嶼尖鼻嘴等22.4公頃生態用地人為破壞

政府2021年公布《北部都會區發展策略》，去年完成研究並建議將白泥及尖鼻嘴發展成「生態旅遊節點」。團體以衛星影像及實地考察等方式，發現尖鼻嘴、白泥及流浮山一帶發展範圍自2021年起至少新增17處土地破壞，涉及11.13公頃，其中9.03公頃屬農業地帶。

違規棕地改劃獲批

環團斥縱容擴張

報告稱，鰲磡沙一幅原屬違規棕地用途的土地，於政府公布推動生態旅遊發展後，有關人等於2022年向城規會遞交申請，提出改劃為露天儲物用途，並擬一併將鄰近尚未破壞的5.7公頃農地納入申請，政府沒要求對方修復原先違規發展的農業地帶，並於去年批准申請許可。綠色和平及本土研究社批評，政府縱容棕地作業在生態旅遊範圍內擴張。

倡組跨部門生態旅遊委員會

團體認為，事件反映政府部門間溝通不協調，建議採取低度開發原則，並訂明規管措施，防止現時「先破壞、後旅遊」，並倡成立由文體旅局、發展局及環境局組成的跨部門生態旅遊委員會，制定清晰生態旅遊發展藍圖及政策框架，避免各部門定位及角色不清。