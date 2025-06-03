環團：尖鼻嘴生態遊用地面積圖文不符 發展局：意向書只屬建議圖 面積上限文字為準

流浮山尖鼻嘴等將全面環評

發展局昨於facebook發文回應稱，邀請意向書文件夾附的「初步土地用途建議圖」只屬概念圖，未顯示各類用途地帶的內部道路及公共設施等，私人住宅及其他相容用途的面積上限以文件中列明的數字為準。該局稱，政府稍後會就流浮山、尖鼻嘴及白泥一帶的發展全面環評。

意向書指3類用地21.5公頃

環團分析發現涉31公頃

環團報告發現，政府在尖鼻嘴白泥發展意向書列出初步發展參數，當中「其他相容用途，包括但不限於私人住宅發展」、「政府、機構或社區設施」及「休憩用地」3類用途土地，分別建議發展面積為最多10.5公頃、約6公頃及約5公頃，合共約21.5公頃。不過，團體利用地理資訊工具統計發現，3類用途土地實際覆蓋面積達約31公頃，較官方初步發展參數多約9.5公頃。

報告亦發現，不少發展商的土地儲備被納入可發展私樓範圍，當中包括曾遭城規會三度否決改劃住宅申請的逾8公頃綠化帶土地，現時卻被納入尖鼻嘴節點的可建私樓用途範圍。團體認為，各種迹象反映政府在規劃階段已將發展商的歷史土儲納入考慮，明顯為未來改劃鋪路，並提升獲批機會，有利發展商，認為政府宜進一步提供資料釋疑。

報告引用國際經驗指出，一旦缺乏政策框架並引入私樓項目甚至由發展商主導，生態旅遊原則將嚴重受損。以曾被譽為世上首屈一指的生態旅遊目的地的哥斯達黎加為例，當地政府2000年起為旅業引進外資，海外發展商在沿海地區以生態旅遊之名興建旅遊及住宅設施，標榜可持續和環境友善的豪華住宅區供遊客長期租住或買賣投資，形成「私樓旅遊」，令原有生態旅遊模式被邊緣化。

本研社斥破壞自然不可持續

冀警示危機 非反對發展

本研社研究員黃肇鴻指出，有外國學者批評「私樓旅遊」令地產商得益，破壞自然、消耗資源及不可持續，目前政府在財赤下依賴發展商投資發展生態旅遊區，或會更易受壓屈服，令生態旅遊規劃走樣，步外國失敗案例後塵。

團體強調，並非反對政府發展生態旅遊，而是冀向政府警示危機，促檢討現行生態旅遊發展計劃，撤回與保育原意相違的住宅規劃，勿令生態旅遊區變成地產項目。團體建議政府制訂以科學為本的基線調查，以及一套清晰生態旅遊原則，作為政策規劃、土地用途決策及管理的基準，明確反映「保育優先」的立場。