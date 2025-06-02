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【Emily】《樹木園境地圖》增景點 觀濱啟德河上榜

【明報專訊】發展局2012年推出《樹木園境地圖》，涵蓋18區綠化景點，方便市民規劃遊覽路線，走訪各區探索各具特色嘅綠化景點。發展局現推出2025年增訂版，新增介紹觀塘、黃大仙及九龍城區近年建成嘅綠化景點，包括人氣打卡熱點翠屏河畔長廊、茶果嶺海濱公園、啟德河及牛棚藝術公園等。

推8景點一半近海 觀濱水石榕開花期

新推出嘅《樹木園境地圖》涵蓋觀塘區、黃大仙區及九龍城區共8個景點，當中一半位於海旁，包括觀塘海濱道公園、啟德郵輪碼頭公園等。觀塘海濱公園海濱步道嘅水石榕會喺6月至7月開花；蒜香藤花期就分散不同月份。鄰近嘅茶果嶺海濱公園就有紅花風鈴木。

位於觀塘鬧市嘅翠屏河畔長廊全長約1公里，各河段各有特色，包括上游人工濕地、中游林蔭走廊、中下游生態浮牀，以及下游嘅翠屏海濱，當中近敬業里段有50多棵成熟嘅細葉榕，成為區內嘅林蔭走廊。公園多用途廣場嘅絲木棉開花時好靚，大家可以留意花期。

至於黃大仙區，增訂版就有啟德河上榜，亦係區內唯一新增景點，而現有景點包括摩士公園、南蓮園池及牛池灣公園等，當中有唔少古樹。翻查各區《樹木園境地圖》，當中逾半自2012年推出後都未有更新，發展局話會繼續更新資料，讓市民、遊客認識更多香港嘅綠化園境資源。

相關字詞﹕發展局 樹木園境地圖

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