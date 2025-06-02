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灣區熱搜：設計前期曾用AI 難闡想法回復手繪

【明報專訊】當今人工智能（AI）技術快速發展，廣州美術學院視覺藝術設計學院副院長劉平雲說，設計十五運吉祥物的前期也試過AI輔助，但無法表達設計師的真正想法。

劉平雲說，設計「冰墩墩」時沒有AI，2024年創作「喜洋洋」與「樂融融」時則用AI做了一些前期工作，例如將一些參數告訴AI，讓其生成初稿，可對早期的創意方案快速甄選，「是加快了速度、提高了效率，但是弱點是它無法表達設計師內心真正的想法。所以最終『喜洋洋』『樂融融』仍以手繪、建模的傳統方式創作」。

他續稱，AI只能做一些基礎工作，無法替代人類的思想和邏輯，「目前只能說你思考完了，AI幫你在某一步快速成型，確實可以解放很多時間」。設計定型後，也曾嘗試用AI生成動畫，「讓它舉一下手、動一動，簡單的是可以，但也很容易『穿崩』，很多細節不到位」。當時吉祥物發布時的動畫片是由廣東電視台製作，「還是要人工完成，AI沒辦法做這麼好的鏡頭感」。

新近AI已可助繪背景 日新月異難想像

不過，相隔一年AI技術又有進步，劉平雲最近參加上海一個設計活動，已可用AI協助繪製背景，或是「一鍵生成」表情貼圖，「基本上可以做到七八成，然後我們再作一些修正，加倍提升了我們的速度」。他感慨，「以後技術發展趨勢日新月異，不好判斷什麼時候會『替代』我們。明年會怎樣，我也不敢想像。」

相關字詞﹕人工智能 大灣區 吉祥物 全運會

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