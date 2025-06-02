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港聞二

灣區熱搜：「動漫宅」磨劍20年 終迎IP開花時

【明報專訊】劉平雲1970年代生於江西農村，自小「發自內心」熱愛繪畫，別人叫他做「小畫家」。他考上當地重點中學新余一中後，家人反對他讀美術，期望他「讀重點大學，出來當個官」。不過，劉平雲首年高考失利，第二年再考時堅持自己理想，報讀南昌大學藝術學院，取得專科學位。

中國昔缺動漫基礎 上一輩嫌小兒科

「讀完3年（專科）覺得不過癮，我的藝術思考還沒有完成。於是2000年就考到廣美（廣東美術學院）讀研究生，沒想到就此沒離開過，2003年畢業以後留校，如今已經從教22年了。」劉平雲說，因為喜歡動漫，故以角色設計為研究方向，但中國不像日本、美國有超過百年的動漫基礎，吉祥物當年只是一種「象徵」，沒有全社會都喜愛的社會氛圍，「在內地，最老的動漫愛好者頂多到我這個年齡層，再往上沒人喜歡，上一輩認為米奇老鼠、唐老鴨屬於『小兒科』。但慢慢我們也到了50歲，後面的年齡層更喜歡動漫，受眾群跨度已經很大，說明市場的成熟度足夠」。

「2010年廣州亞運時，吉祥物產品並沒有很多。」劉認為，中國動漫經過多年培育發展，到「冰墩墩」出世時可謂「時候到了」，「正是因為『冰墩墩』成為『全民寵物』、打開市場，讓我看到中國文創發展的可能。IP（知識產權）可以大行其道，一個角色可以單獨進行品牌化的思考，過去是不可能的」。劉平雲感慨，「過去我說自己做吉祥物設計，被人覺得很邊緣化，現在一說『IP』，這個詞很時尚、很國際潮流，有成為了主流的感覺，我二十年磨一劍，終於等到了這一天，算是闖出一條路來。」

外形被指似徐錦江 同事笑盼兩人對談

劉平雲原本是長髮，2018年辭去學院職務攻讀博士，為寓意「從頭再來」而削髮明志，剃成光頭。不料這令他的外形與香港藝人徐錦江頗為相似，「這完全是巧合，我並沒有瞄準他來裝扮自己，後來才有人說我像，我一對比才發現是有點像」。他笑說，幾次在學校裏有學生家長叫他「江哥，江哥」，還想找他合影，他只好說「你認錯人了」。而徐錦江早年亦曾研習美術，師從嶺南畫派大師關山月，劉平雲曾有同事打趣道，如果某年廣美校慶邀請校友徐錦江回來，與劉上台對談，場面應該很有趣。

相關字詞﹕知識產權 動漫 吉祥物 全運會 大灣區

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