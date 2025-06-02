灣區熱搜：灣區活招牌白海豚 游入全運出圈 本屆吉祥物設計者：需平衡官方與大眾審美

明報記者 林迎

每一次重大的體育盛會，都總有吉祥物作為形象代言，或可愛，或靈動，要令人印象深刻，對設計者而言是很大挑戰。過去吉祥物多以動植物為造型，在大部分代表物種都被用過下，再要重新構想一個方案更是不易。「確實很難」，劉平雲稱，凡是大型活動的標識設計都是「海選」，要先在幾千份原稿中殺出重圍，進入十強後仍可再修改完善，最終方案往往與初稿已有很大差異。

需選從未用過物種 曾考慮華南虎黑臉琵鷺

廣州美術學院無論在設計或是參加評選都有豐富經驗，2010年廣州亞運吉祥物「祥和如意樂羊羊」、2022年北京冬奧吉祥物「冰墩墩」皆廣州美術學院作品。當時設計「冰墩墩」的團隊負責人是曹雪教授，劉平雲是設計總執行。而準備參與設計第十五屆全運吉祥物後，廣州美術學院師生團隊亦想過多種不同創意，「有想過3隻動物的方案，即以華南虎代表廣東、白海豚代表香港、黑臉琵鷺代表澳門」，劉平雲說，後來考慮到華南虎已在其他賽事用過，黑臉琵鷺雖有地方特色，但在全國知名度不高；另也想過「3朵花」的植物方案，以木棉代表廣東、紫荊花代表香港、蓮花代表澳門，又或是非生物，用大灣區的「大」字變化出各種動作。

最終，經過包括港澳專家在內的評選委員會初評、複評和終評，以中華白海豚為藍本的「喜洋洋」與「樂融融」中選，於去年11月9日十五運倒計時一周年晚會正式發布。劉解釋，中華白海豚是國家一級保護動物，代表生態文明的灣區實踐；牠們是群居動物，每年回到珠江口繁衍，象徵團結拼搏、不忘家園、深愛故土；而且名字裏有「中華」二字，寓意港澳回歸、民族團結。

要有本土化時代性 兼顧市場化

雖然過去沒有國家級大型活動以白海豚作為吉祥物，不過在「喜洋洋」與「樂融融」發布之前也有一段「小插曲」，珠海市政府去年9月公布白海豚為「城市吉祥物」。劉平雲說，「當時他們只是宣布這個消息，沒有做出形象，我們於是抓緊時間發布了『喜洋洋』和『樂融融』。」

「我們的想法是既要有在地性（本土化），又要有時代性。」劉平雲說，吉祥物形象的選定是多方博弈的結果，「政府有官方傳播的需要，畢竟要代表廣東、香港、澳門的形象，不能『跑偏』。但大眾的審美也要平衡，這樣才能實現市場化，畢竟產品還是要賣的。如果只是官方意志、民眾不埋單也沒有意義」。他說，「這次官方很尊重設計師，因為我們研究過市場、研究過消費者。」

「畫蛇添足」方便製作田徑造型

他向記者展示幾款初稿，「喜洋洋」一開始是像「冰墩墩」那樣圓滾滾，頭上的水柱也是後來才加入，最初是透明水柱，之後再改成彩色水柱，最後才是現在的樣子。至於白海豚為何有一雙「腳」，劉平雲笑稱這屬於「畫蛇添足」，是「沒辦法的辦法」，一方面因為製作足球、田徑等運動造型，需要有「腳」出現，另一方面也為令公仔可站立。他還反問，「那海豚為什麼要做成毛絨絨的，難道不應該是光滑的嗎？沒辦法，小孩子就喜歡毛絨玩具，目前還是毛絨款賣得最好。所以這本來也已經超出了大家對海豚的認知。」

現時，喜洋洋、樂融融已在各類宣傳片、展板及前期賽事活動出現，廣州、深圳的機場、景區、重點商圈等地設有十五運吉祥物特許零售店，預計香港地區將於第三季開售。劉平雲稱，特許產品共分20類，包括毛絨、金屬、貴金屬、陶瓷等，特許商可自行開發產品、提交申請，而他負責最終視覺標準審核，另外有市場部團隊審核產品包裝是否符合規定、有否防偽標誌等，以防特許商用錯。