灣區熱搜：灣區活招牌白海豚 游入全運出圈 本屆吉祥物設計者：需平衡官方與大眾審美

【明報專訊】距第十五屆全國運動會11月9日開幕還有160天，兩隻以中華白海豚為造型的吉祥物「喜洋洋」與「樂融融」，已作為宣傳大使「游」在大灣區的街頭巷尾。吉祥物設計者廣州美術學院視覺藝術設計學院副院長劉平雲接受本報專訪稱，中華白海豚能在不同競逐方案中脫穎而出，因其既有灣區特色，又代表體育精神，更能倡導生態環保理念。
明報記者 林迎
每一次重大的體育盛會，都總有吉祥物作為形象代言，或可愛，或靈動，要令人印象深刻，對設計者而言是很大挑戰。過去吉祥物多以動植物為造型，在大部分代表物種都被用過下，再要重新構想一個方案更是不易。「確實很難」，劉平雲稱，凡是大型活動的標識設計都是「海選」，要先在幾千份原稿中殺出重圍，進入十強後仍可再修改完善，最終方案往往與初稿已有很大差異。
需選從未用過物種 曾考慮華南虎黑臉琵鷺
廣州美術學院無論在設計或是參加評選都有豐富經驗，2010年廣州亞運吉祥物「祥和如意樂羊羊」、2022年北京冬奧吉祥物「冰墩墩」皆廣州美術學院作品。當時設計「冰墩墩」的團隊負責人是曹雪教授，劉平雲是設計總執行。而準備參與設計第十五屆全運吉祥物後，廣州美術學院師生團隊亦想過多種不同創意，「有想過3隻動物的方案，即以華南虎代表廣東、白海豚代表香港、黑臉琵鷺代表澳門」，劉平雲說，後來考慮到華南虎已在其他賽事用過，黑臉琵鷺雖有地方特色，但在全國知名度不高；另也想過「3朵花」的植物方案，以木棉代表廣東、紫荊花代表香港、蓮花代表澳門，又或是非生物，用大灣區的「大」字變化出各種動作。
最終，經過包括港澳專家在內的評選委員會初評、複評和終評，以中華白海豚為藍本的「喜洋洋」與「樂融融」中選，於去年11月9日十五運倒計時一周年晚會正式發布。劉解釋，中華白海豚是國家一級保護動物，代表生態文明的灣區實踐；牠們是群居動物，每年回到珠江口繁衍，象徵團結拼搏、不忘家園、深愛故土；而且名字裏有「中華」二字，寓意港澳回歸、民族團結。
要有本土化時代性 兼顧市場化
雖然過去沒有國家級大型活動以白海豚作為吉祥物，不過在「喜洋洋」與「樂融融」發布之前也有一段「小插曲」，珠海市政府去年9月公布白海豚為「城市吉祥物」。劉平雲說，「當時他們只是宣布這個消息，沒有做出形象，我們於是抓緊時間發布了『喜洋洋』和『樂融融』。」
「我們的想法是既要有在地性（本土化），又要有時代性。」劉平雲說，吉祥物形象的選定是多方博弈的結果，「政府有官方傳播的需要，畢竟要代表廣東、香港、澳門的形象，不能『跑偏』。但大眾的審美也要平衡，這樣才能實現市場化，畢竟產品還是要賣的。如果只是官方意志、民眾不埋單也沒有意義」。他說，「這次官方很尊重設計師，因為我們研究過市場、研究過消費者。」
「畫蛇添足」方便製作田徑造型
他向記者展示幾款初稿，「喜洋洋」一開始是像「冰墩墩」那樣圓滾滾，頭上的水柱也是後來才加入，最初是透明水柱，之後再改成彩色水柱，最後才是現在的樣子。至於白海豚為何有一雙「腳」，劉平雲笑稱這屬於「畫蛇添足」，是「沒辦法的辦法」，一方面因為製作足球、田徑等運動造型，需要有「腳」出現，另一方面也為令公仔可站立。他還反問，「那海豚為什麼要做成毛絨絨的，難道不應該是光滑的嗎？沒辦法，小孩子就喜歡毛絨玩具，目前還是毛絨款賣得最好。所以這本來也已經超出了大家對海豚的認知。」
現時，喜洋洋、樂融融已在各類宣傳片、展板及前期賽事活動出現，廣州、深圳的機場、景區、重點商圈等地設有十五運吉祥物特許零售店，預計香港地區將於第三季開售。劉平雲稱，特許產品共分20類，包括毛絨、金屬、貴金屬、陶瓷等，特許商可自行開發產品、提交申請，而他負責最終視覺標準審核，另外有市場部團隊審核產品包裝是否符合規定、有否防偽標誌等，以防特許商用錯。