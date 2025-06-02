專家：調解院與星良性競爭 勿以初期締約國數定價值

明報記者 林勵

新加坡國際調解機構創會主席李大明（Joel Lee）接受書面查詢時說，以創始簽署國數量判斷國際調解院的價值並不公平，一些國家可能採取觀望態度，或者有其他優次，而暫未簽署。

指爭端解決公約起初僅20國參與

國際有效爭議解決中心（CEDR）亞太區執行董事范維敦（Danny McFadden）書面回覆說，當然愈多國家簽署愈好，但有時國家需要批核或查核是否法律上有衝突，並舉例1965年《國際投資爭端解決中心公約》（ICSID公約）一開始只有20個國家核准，至今已增至158個。

雖然調解院不直屬聯合國機制下，但兩人認為無礙本身地位，李大明說，對某些國家甚至更有吸引力。范維敦也說，只要調解院運作透明公平、符合國際慣例，相信假以時日可吸引其他司法地區，成為國際認可的調解中心。

加強落實國際商事調解的《新加坡調解公約》2019年在星簽署，新加坡以此推動調解，當時有46個國家簽署，至今累積58個。

李大明說，調解院似乎是《新加坡調解公約》的替代或補充，即使外界或視為競爭關係，兩者均在國際層面促進調解。他說，星港兩地各有所長，一直有良性競爭及尊重，隨調解院成立，對香港有一些促進作用。

范維敦則說，兩地均是高度發展及有國際認可從業人員的普通法地區，相對新加坡，他說香港過去推廣調解樞紐工作不一致，例如新加坡政府一直及持續投放資金，在亞洲區內提供免費基本調解課程，令新加坡吸納包括中國及印度在內的國際調解工作。他說，成立調解院可說是香港轉捩點，向國際推廣本港蓬勃的爭議解決框架。

料初期處理商貿爭議 倡與東盟合作為起點

李大明及范維敦均預計，調解院初期處理商業或國際貿易爭議。李大明說，在處理武裝衝突或領土爭議初期機會較小，但可能性仍存在。范維敦說，調解院可透過初期個案完善程序及建立聲譽，並說可與東盟國家緊密合作作為起點。