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港聞

港聞二

皇后山邨洗水缸後續現雜質 水署稱會再驗水 房署查內部供水系統

【明報專訊】粉嶺皇后山邨食水自上周五（5月30日）起出現大量微細黑色雜質，引起居民惶恐，屋邨辦事處過去兩日已清洗全邨7座大廈食水缸，但居民昨晚反映食水仍夾雜黑點，未敢使用大廈供水，要買樽裝水飲用。水務署表示，屋邨物業服務辦事處已按署方建議清洗食水缸，為審慎起見，會安排已清洗水缸的樓宇再抽驗食水樣本，確保安全。房屋署表示會與水務署聯合檢查內部供水系統，並研究加強過濾措施。

劉國勳促化驗雜質釋疑慮

民建聯立法會議員劉國勳認為當局應化驗不明黑點等雜質，以了解其成分和來源，讓居民安心。他又說，昨日仍收到皇后山邨居民投訴食水有黑點，而房署會加密清洗水缸及供水設施，惟水缸接駁至每戶喉管，或殘留雜質，建議居民可清洗濾網及放水，以冲走殘留在喉管的雜質。

自上周五起，陸續有皇后山邨居民發現食水出現黑色顆粒，其中居民陳先生表示，家中使用濾水器約個多星期，近日發現濾水器夾雜大量黑色顆粒，花灑出水孔亦被堵塞；黑色顆粒外表堅硬，難以目測辨別是什麼物料。居民陳女士說昨日花了百多元購買6桶樽裝水，已多日沒有在家煮飯，花灑出水孔清理完很快又再堵塞，甚為不便。

居民購水 稱多日無煮飯

水署：水缸抽驗顯水質安全

房署及水務署昨分別就事件在社交媒體發帖，當中房署表示非常關注，已即時採取跟進行動及應對措施，包括加密清洗進入地面水缸前的過濾格，以及屋苑範圍內不同供水設施。房署表示會與區議員及關愛隊緊密聯繫，協助向居民解說，並為居民提供適切協助。

水務署表示於上周五早上收到皇后山邨居民反映有個別單位食水供應發現黑色沉積物，隨即派員到場了解及調查，先到屋苑外的政府喉管取水樣本，發現水質清澈，未見供水有異常之處。署方續稱，該邨接收水務署食水供應的供水接駁點已裝設濾網，可阻隔直徑大於0.1毫米的雜質，至昨日濾網未發現黑色沉積物或損毁。署方亦從該邨各座水缸抽取樣本化驗，結果顯示水樣本水質安全。

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